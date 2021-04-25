【送暖高牆】

送暖高牆欄目望為牆內手足轉達牆外的支持，其實讀者的來鴻，更讓大家知道，雖然我們每天活在荒謬，心被宰割，但我們的信念和對民主的堅持，一直都在。

讀者給各位在囚手足鼓勵「等待與你們相見的那一天」，並相信仍有很多香港人在追求民主、人權、法治、自由，相信香港有天重生；亦有讀者賦詩，提醒大家恐懼並不可怕，惟「害怕恐懼才可怕」；請緊記，我們沒有忘記你們，你們一點也不孤單。

書寫光輝一頁

各位在囚手足：

我一定都在等待，與你們相見的那一天。

人生總有成功，總有挫折，我相信仍有很多香港人和你們一樣，都在追求民主，人權，法治，自由。在獄中困難的日子，都希望你們有勇氣繼續下去。在2020年，香港發生了巨大的改變，有些人選擇了展開新的人生旅程，但對香港昔日東方之珠的思念並沒有改變。在反送中運動每一個香港人都盡了本份，為香港歷史寫了光輝的一頁，感動了全世界，希望你們能擁有光輝的未來，這是我真誠的祝福。

我相信有一天香港會重生的，他日此地再相逢吧。

蘋果日報讀者

害怕恐懼才可怕

窗外，一片朦朧

城內，一片迷網

突然想起牆內的你

你還好嗎？

地上野花悠然而逝

恐懼並不可怕

害怕恐懼才可怕

誰個更恐懼，天知道

願和平早日降臨

願你安好

衷心祝褔你

直到永遠

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