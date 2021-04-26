社工劉家棟前年7月27日在元朗示威中手持社工證，站在推進中的警察防線前，要求警方讓人群慢慢散去，以免釀成人踩人意外，當場遭警員按在地上拘捕。他受審後被裁定阻差辦公罪成，原被判囚一年，上訴後獲減刑至8個月，但維持定罪。劉上周五向高院申請上訴至終審法院的法律論點證明書，結果被拒，法官黃崇厚今頒下判詞解釋，指劉所提出的上訴理據已有案例探討過，不涉及重大而廣泛重要性的法律觀點，且無合理可爭辯之處。

預計再服刑多三個月便可獲釋的劉家棟（25歲），由資深大狀彭耀鴻代表，提出三個法律觀點。第一是在法庭考慮被告是否阻差辦公時，除控罪中指明的警員外，可否考慮在場但沒被指明的警務人員；第二是甚麼情形下行為會被視為蓄意阻差、與被告的動機有多大關係；第三是法庭可否考慮不相關罪行的判刑原則，例如非法集結罪。

有關第一條問題，判詞指上訴方嘗試將事實爭議塑造為法律問題，惟案例已清晰表明法庭有權考慮所有涉案因素，而本案被阻礙的警員屬於多名推進警員之一。

至於第二點，上訴方解釋劉家棟只希望嘗試與警員理論，要求警員給予示威者時間散去。法官則認同原審裁決，劉是故意阻礙警方，並非真誠相信警員不是正當執行職務，亦無合理辯解。法官亦認同控方所指，已有大量案例探討過如何考慮動機。

判詞續指，本案沒有考慮不相關控罪的判刑原則，法官表示早前判決提及非法集結罪案例，只因本案發生於公眾示威活動，欲指出若干相關因素，而非直接引用其他罪行的量刑原則。

【案件編號：HCMA137/20】

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