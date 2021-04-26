資深傳媒人李慧玲今（26日）在網台D100節目《左右大局》指，自己的體力與精神難以繼續應付主持Phone-in節目，故需告別休息。她指早視傳媒為終身崗位，強調不會選擇移民，會繼續和港人結伴而行，日後或會「轉戰」到文字平台。

在D100開咪近5年的李慧玲，今日在節目開首已宣佈「要同大家好好地告別」，指自己已向D100辭職，將工作直到今個月底。她指，隨着其離開，節目《左右大局》亦會結束，周五（30日）的最後一集節目會交由民陣召集人陳皓桓擔任主持，5月起將有全新的節目安排，屆時會交由D100宣佈。

或轉戰文字平台 不言休不移民

李慧玲強調，自己不會選擇移民，會繼續和港人結伴而行；也不是退休，會視傳媒為終身的崗位，「我想成世做記者，期望自己成世都係新聞工作者」，日後或會「轉戰」到文字平台，「希望唔會有一個位逼到我唔走唔得」。

她指，離開的原因主要涉及健康問題，指自己的體力與精神都不能夠應付每天主持逾2個半小時的Phone-in時事節目。她又感慨稱，入行逾30多年，主持Phone-in節目足足17年，也曾於不同報章撰寫專欄，「幾年前都已經有burn out ( 疲勞過度）的感覺」，故主動停寫專欄。

「上帝畀咗好多訊息我，我真係要靜落嚟」

而近幾年在主持Phone-in節目時也有同樣感受，「老實講喺商台尾聲，當時都有諗過做夠足足10年就離開，做返文字工作者，但總係有個突然嘅事情發生，都唔夠10年，商台就封咗我咪」。

她指，惟之後往往「有啲事發生令我好想繼續，撐落去」。惟近年身體狀況不佳，有嚴重失眠、聲帶問題及腳抽筋等，「上帝畀咗好多訊息我……我應該真係要靜落嚟，停一停休息一段時候，再睇吓咩情況。」

「我自己一個喺節目室，佢哋就失去自由」

李慧玲又感激D100創辦人鄭經翰及何國輝對她的包容與支持，「永遠令我感覺到D100係個大家庭，道門永遠打開歡迎我返嚟。」她又感激D100的聽眾們，「喺困難時刻令人感動」。

回顧過去，李慧玲指最傷感、不能磨滅的必定是政圈好友相繼被失去自由，不論是民主黨尹兆堅、林卓廷等傳統泛民，也有張可森、梁晃維等「年輕朋友」，「我自己一個喺節目室，佢哋就失去自由，自己特別嘅難過。」她又舉例指，陳志全、譚得志及傑斯等其他D100節目主持，「都喺呢個平台曾經暢所欲言，忠於自己信念，口講我心……但都失去咗自由。」盼望他們能盡快恢復自由。

她續指，日後不用再看「N個鐘頭」報紙，可多看書，也可以探望收押所中的朋友，又指希望可以到法庭聽審，「做返一個文字記者……但最根本就是隨心而行。」她又寄語聽眾，「盡我哋自己能力做到我哋嘅嘢，多謝大家」。

2014年被商台封咪 「壓力來自梁振英」

獲封為「名嘴」的李慧玲2004年加入商台主持《左右大局》，至2014年被商台終止合約，被炒後在記招中說壓力來自時任特首梁振英，指曾有梁振英身邊人提醒「小心你份工」。2014年曾重返《蘋果日報》，2016年獲邀加入D100，主持《風波裏的自由PHONE》，節目及後改名為《左右大局》。

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