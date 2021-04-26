三個在英港人組織：英國港僑協會、克尼華人社會服務中心及HKARC就英國當局邀請上月進行網上問卷調查約230位新移英港人今日（香港時間26日下午4時半）以網上記者會形式發表第一份報告及建議書。調查發現國私人物業市場因認知不足及英既有規定十分不利BNO簽證移英者，令港人在英國尋找長期住處遇上不少困難，從而影響開銀行戶口、子女申請入學等問題，建議當局修改相關條例，列明BNO簽證持有人有合法身法租屋以解決問題。

英國特約記者 譚志輝

報告指新來英港人在住屋問題上遇到重重困難，主因是新移英港人大都選擇先到埗暫住AirBNB或酒店，再尋找合適租盤或直接買屋，但臨時住址一般不被當地銀行、地產經紀或業主接受，故令他們在開設銀行戶口及租盤上寸步難行，而因未有長期住所在為子女申請入學方面亦無從入手。而英國租務條例所定，業主有法律責任核實準租戶是否有合法身份租屋（Right to let），而不少本地人對BNO簽證不了解，故會直接拒絕租出；另外新到埗者亦無法提供在英的入息證明，業主因而會要求準租客支付半年至一年預繳租金，以倫敦一個兩房單位為例可高達20萬港元，故部份資金不多的新港人家庭根本無力負擔。

對於有意買屋者暫無入息及長期住址證明同樣是個問題，會令他們幾乎無法在當地申請按揭，建議當局發出明確指引予業界讓他們參考申請人在港的收入及存款記錄作審批。

港人組織提醒小心搵屋騙案

報告提及有當地人窺準大量港人急於搵屋而出現懷疑騙案，有人隨便取用不是自己物業的地址放上網引心急的租客上釣，提醒有意移英者應以合法註冊的大型物業經紀或平台尋找租盤。

調查亦發現有約14%計劃移民受訪者表示因《國安法》對公民權利和自由的侵害而將永不返港。

英國港僑協會聯合創辦人及公共事務部負責人Julian Chan表示，絕大部份受訪者都有子女，而按規定無長期住址，即一年以上的租約或自購物業，學生根本無法申請入學，「這令他們十分憂慮，我們就此建議教育部門可考慮放寬接受新移民以臨時住址作入學申請。」

組織倡地方協會改建空置物業提供臨時住宿

主辦組織就發現已提交房屋、社區及地方政府部以作出對策，並建議修定租務指引，例明BNO簽證持有人有至少2.5至5年合法租屋權，並加強對本地業主及地產經紀有關BNO Visa和LOTR的教育，並建議考慮地方房屋協會改建空置物業提供臨時住宿予新到港人，以用者自付為原則，以解決無長期住址證明寸步難行的困局同時增加地方政府收入；又建議當局與民間團體建立更好溝通機制，以解決新移民在住屋上的困難。

克尼華人社會服務中心經理林懷耀表示，對比之前的移民或難民潮，這次經BNO簽證的移英者在住屋方面有其特殊困難：「因為之前的難民量不及這次大，而且本身有制度向他們提供公共住屋，故此問題不大。但港人這次大都只能選擇在私人市場選擇租或買，而市場本身行之有效的規則是一般針對在英有工作或生活一段時間的人士，所以如當局不改變本身既有規定以配合BNO簽證持有人這新的特殊身份問題將很難解決。」

移英港人被業主要求預繳一年租金 約17萬港元

30多歲的阿均去年一家四口移英，出發前預租3周Airbnb，以為可順利找到租盤，但事與願違要續期，「首先我無以前租賃記錄，又無當地住址和入息證明，業主要求我支付約17萬（港元，下同）即一年預繳租金，我只帶了20萬現金過來，這當然超出我預算，而且合約是半年生半年死，我認為要預邀一年不合理。」

經爭取後業主同意只收半年預繳即約8萬多元，但又有新問題，「他們只接受銀行轉帳，不接受現金，但我因無住地證明去各大銀行開戶都被拒絕。」

幸好太太10多年前在英就學時有在匯豐開設戶口，雖失效但仍有一些記錄供銀行參考，經幾波折後終獲一間銀行接受他們用租約開設戶口並存現，整個過程由找到租盤到完成手續花了約1個月。

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