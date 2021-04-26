斥資半億建造、被巿民狠批為「小白象」的觀塘音樂噴泉，本月22日正式啟用，啟用不足2天，部份設施疑已損壞須維修。康文署今午（26日）則稱，池水受梘液影響，導致大量泡沫岀現，即日起要關閉作清潔及消毒。

《蘋果》下午來到音樂噴泉，該範圍已被圍封，現場有告示及廣播，提及音樂噴泉及嬉水區要進行消毒及清潔，所以須暫停開放。圍封的噴水池吸引不少人特意前來「打卡」，有市民形容噴水池如「豆腐渣工程」，慨嘆或要再浪費公帑清潔維修，建議：「拆咗佢，唔好喺度獻世。」

園方棄用廣播系統 改用傳統「大聲公」嗌咪

《蘋果》下午來到觀塘海濱公園的音樂噴泉，該範圍已經被圍封。噴泉已沒有運作，惟噴水池中仍有水，記者從外觀察，噴水池內的水是沒有泡沫。嬉水區方面，即網媒《100毛》藝人王嘉偉（東方昇）拍攝的位置，已沒有運作，亦沒有水及泡沫等。《100毛》創辦人之一的林日曦則疑在其Facebook專頁回應事件，稱「萬一佢（王嘉偉）有乜嘢事嘅話，我哋都實撐佢嘅」。

現場除貼有公告外，亦有廣播提醒市民因要消毒及清潔，須暫停開放音樂噴泉。雖然公園設有廣播系統，惟園方沒有使用，僅用「大聲公」廣播提示訊息。被圍封的噴泉吸引很多市民特意前來「打卡」，不少人對於噴泉啟用數日後便停用，感到難以理解，有人更斥是浪費公帑。

市民譏小白象內循環：壞咗先有錢整，又可以用啲錢

專程來看音樂噴泉的陳小姐表示，由藍田行過來觀塘海濱公園，惟到步後卻發現噴泉已停用，坦言大失所望，「梗係期望（噴泉運作），唔係嚟做咩，嚟睇石頭？」她更笑稱：「嚟到都冇嘢睇，我想跳海。」她提到，音樂噴泉的設施應預計有小朋友吹泡泡等，不明白為何啟用僅數日則以相關理由停用，斥：「幾日就wang（壞）咗，仲使咁多錢。」

陳先生趁放假專程來海濱公園，希望可以一睹斥資5,000萬元音樂噴泉，最終失望而回，笑稱：「（而家）睇個唔識噴水嘅噴水池」。他表示，用5,000萬元興建音樂噴泉已浪費公帑，沒有想過噴泉這麼容易損壞，現時或要再花錢清潔及維修，「呢個小白象（工程），內循環，壞咗先有錢整，又可以用啲錢（公帑）。」

「100毛」藝人東方昇早前到音樂噴泉拍攝時曾使用梘液，他認為，現時停用與東方昇拍攝無關，「我覺得唔關事，嗰嚿嘢（音樂噴泉）本身都係壞，踩兩下就壞。」

路過公園的郭小姐表示，有留意東方昇拍攝的短片，不認為他可以導致池水有大量泡沫岀現，「佢一個人用咁少（梘液），（噴泉）有冇咁X啲嘢。」

她批評，噴水池已浪費半億公帑，亦佔用草地位置，啟用不久後更要停用，笑稱：「肯定係豆腐渣工程。」她指出，最終或再用公帑維修、清潔，建議永久停用噴泉，「拆咗佢，唔好喺度獻世」。

專家：梘液泡沫不會影響機件運作

理大機械工程學系前工程師盧覺強稱，一般噴水池都不會經常使用「新水」，即水池的水會循環再用，而噴水池雖設有濾水器，但不能排阻梘液泡沫，因此若有人在水池上使用梘液，泡沫便有機會積存在池水中，故當局要重新放水再換水才能排走泡沫，但他稱梘液泡沫不會影響水池的機件運作。

他補充，若該噴水池屬可供市民玩耍或接觸的水池，「一般都會定期換水，以防有菌，但係人手操作，唔會自動換。」他又稱，若水中有梘液等成份，換水或將部份水抽走亦較穩妥，以免梘水入眼影響使用者。

佔地逾3,000平方米的觀塘海濱音樂噴泉，設有音樂噴泉、互動嬉水區及休憩草地，每日提供3至5節音樂噴泉表演，惟啟用兩日已損壞需要維修，互動戲水區地板不平，須圍封維修。另日前「100毛」藝人東方昇日前到音樂噴泉拍攝直播節目，並即場用梘液「沐浴」，康文署回覆傳媒查詢時不點名批評東方昇，呼籲市民使用遊樂場地設施時要着重公德。

本報曾嘗試透過東方昇個人facebook專頁的messenger及其IG上的工作電郵聯絡東方昇，暫未有回覆。

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