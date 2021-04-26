經「旅遊氣泡」由香港出發到新加坡人士可獲豁免強制檢疫，但條件之一是下載和使用由新加坡政府研發的手機應用程式「合力追蹤」（TraceTogether），在當地旅遊期間，須保持應用程序開啟，並在離境後14天保留該程式和相關紀錄。不過，翻查資料，該程式曾引發私隱疑慮，新加坡政府於今年初承認，當地警方有權取用「合力追蹤」所得數據，協助刑事調查，激起人權組織對個人私隱的關注。新加坡國會其後於2月通過法案，限制警方及其他執法部門權限，只有調查謀殺、綁架、恐怖主義及強姦等7種嚴重罪案時，才可索取「合力追蹤」資料。

新加坡亦計劃強制市民使用

新加坡政府在去年年初爆發COVID-19疫情後，推出「合力追蹤」計劃，協助追蹤確診者的密切接觸者，除了提供手機應用程式，亦向沒有用智能電話的市民派發防疫追蹤器。新加坡衞生部於上周二（22日）公佈，目前新加坡全國已有逾9成人口使用程式，正計劃今年6月起，強制市民出入商場、學校、宗教場所和辦公室等人流較多，以及餐廳、健身室等較易有密切接觸的地方時，使用「合力追蹤」的登記系統。

但「合力追蹤」應用程式曾引發濫用私隱疑慮，新加坡內政部政務部長陳國明今年初於國會回應質詢時，直認警方可取用疫情接觸追蹤科技「合力追蹤」（TraceTogether）計劃的數據，協助刑事調查，講法有違政府最初保證，應用程式只會用於追蹤COVID-19患者的接觸史。新加坡國會於2月通過法案，限制警方及其他執法部門取用「合力追蹤」資料的權限，只有調查謀殺、綁架、恐怖主義及強姦等7類嚴重罪案時，才可索取相關資料。

據《路透社》報道，合力追蹤官方網站隱私聲明曾指出，「數據只會被用來進行COVID-19的接觸追蹤」，但其後更改條款，指明在國民安全被影響的特定情況下，合力追蹤的數據會被使用，警官亦可被賦予權力，要求使用者上傳他們的合力追蹤數據以供犯罪調查。

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