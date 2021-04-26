今年是六四事件32周年，已經因為8.18非法集結案入獄的支聯會主席李卓人早前預告，今年支聯會將繼續申請在六四當晚在維園舉行燭光集會，在支聯會正式提出申請前夕，《星島日報》今天引述消息指，「由於疫情仍然反覆，不宜大量人群聚集，警方料不會批准今年六四集會活動」。支聯會秘書蔡耀昌回覆時拒揣測有關報道引述的消息，只稱若然屬實，是「匪夷所思」，料有政治考慮。

警方回覆《蘋果》查詢時指，未有接獲相關六四活動通知，強調警方尊重市民和平表達意見的權利，處理每宗公眾活動通知時，會因應最新情況作出獨立風險評估。

李卓人月初入獄前曾指，支聯會今年將繼續申請在維園舉行燭光集會，希望市民以各自方式悼念。

蔡耀昌接受查詢時指，支聯會準備明天（27日）正式向警方提出，有關過往有舉行的六四長跑、遊行及集會等多項活動申請，他指，「如果未提出就話唔畀搞，係不能接受」，指警方在《公安條例》之下，應有責任兼顧市民的集會權利，逐一按申請個案認真考慮及與主辦單位商討。

取消梁耀忠議辦的支聯會會籍

蔡耀昌同時指，支聯會上周六（24日）已經收到梁耀忠辦事處通知，指梁耀忠因為8.18案罪案及被判囚8個月，緩刑一年，因此被遭褫奪葵青區議員議席，由於其辦事處需要關閉並停止運作，故此要取消「梁耀忠議員辦事處」於支聯會的會員會籍。

「港版國安法」推出後，政圈一直傳出以「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」為五大綱領的支聯會，有被取締風險，尤其指「結束一黨專政」的綱領違反「港版國安法」。

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