本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本地疫情漸見緩和，今日沒有疫情記者會，意味沒有新增源頭不明個案，衞生署連續3日取消疫情記者會。

而昨日（25日）新增的6宗確診，當中4宗為輸入個案，另外2宗則與之前的本地個案相關，是自4月21日後，再次沒有本地源頭不明個案。2宗本地個案都與之前日出康城綠茵英文（國際）幼稚園31歲女教師（第11711號個案）相關，兩患者皆為其家人。而4宗輸入個案，有3宗來自印尼，另1宗來自菲律賓的患者，帶有N501Y的變異病毒株。該患者是39歲女子（第11737號個案），入住大角嘴帝盛酒店隔離檢疫期間確診。

輸入個案：4宗

● 第11738號個案：41歲女子，入住何文田九龍維景酒店，從肯尼亞抵港，無病徵。

● 第11739號個案：60歲女子，入住油麻地香港海景絲麗酒店，從印度抵港，無病徵。

● 第11740號個案：27歲男子，入住黃竹坑南灣如心酒店，從日本抵港，無病徵。

● 第11741號個案：57歲男子，4月23日發病，入住赤鱲角富豪機場酒店，從美國抵港，無病徵。

4.23起跨境司機打齊2針 可免入境採樣

運輸署宣佈，獲廣東省政府同意，由4月23日凌晨開始，跨境貨車司機如透過「粵省事」微信小程式內的「粵康碼」系統收到訊息，顯示在完成接種兩劑疫苗滿14天後，該名司機在入境深圳及珠海時，只須持72小時核酸檢測陰性證明，便可如往常在入境關口直接掃描「粵康碼」訊息及完成通關手續，而毋須進行每日入境核酸採樣。

至於未接種疫苗、未完成接種兩劑疫苗、或完成接種兩劑疫苗後未滿14天、又或「粵康碼」系統未顯示相關訊息的跨境貨車司機，在入境深圳及珠海時，除了須持72小時核酸檢測陰性證明外，在每日首次入境前，仍須前往內地口岸採樣點接受核酸採樣。

截至21日，超過4,200名跨境貨車司機完成整個疫苗接種，並同意將相關資料交予廣東省政府上傳至「粵康碼」系統。政府指至今已有約6,900名跨境貨車司機接種第一劑疫苗，而完成接種兩劑疫苗的約有6,200名，分別佔活躍跨境貨車司機的九成八及接近九成。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府於今日（25日）會在灣仔告士打道花園（入境事務大樓外）及葵涌邨曉葵樓增設流動採樣站。而九龍佐治五世紀念公園、油麻地鴉打街臨時遊樂場、旺角麥花臣遊樂場、尖沙咀漢口道、尖東加連威老道、荃灣沙咀道遊樂場、元朗安興遊樂場、天水圍天瑞體育館及屯門建生社區會堂的流動採樣站均會延長服務日期至5月3日。

所有市民

●長洲醫院路3號長洲體育館（4月26日）

●大埔社區中心籃球場（至4月30日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月30日）

●中環愛丁堡廣場（至5月3日）

●黃大仙廣場（至5月3日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至5月3日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月3日）

●尖東加連威老道100號（至5月3日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月3日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月3日）

●元朗安興遊樂場（至5月3日）

●天水圍天瑞體育館（至5月3日）

●屯門建生社區會堂（至5月3日）

供重開場所之強檢職員

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月25日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月3日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月3日）

●沙田大會堂廣場（至5月3日）

供該區須強檢人士或職員

●中環5號碼頭外（至4月25日）

●告士打道花園（入境事務大樓外）（至4月25日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月25日）

●尖沙嘴海港城3號碼頭停車場（至4月25日）

●將軍澳坑口顯明苑地下排球場（至4月25日）

●葵涌邨曉葵樓附近公眾地方（4月25日至26日）

●長洲醫院路3號長洲體育館（至4月26日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月3日）

●沙田大會堂廣場（至5月3日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日），會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月25日16:40）

11,736宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

少於10宗疑似確診

●死亡個案

209宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多14人出院（第4940、11469、11546、11548、11560、11580、11599、11602、11617、11625、11626、11690、11701、11702號個案），共11,354人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

137名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、2人嚴重（第10358、11654號個案），其餘132人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至4月26日09:40）

兩岸疫情最新數字：大陸昨（25日）新增11宗確診個案，均為境外輸入病例，分別為雲南3宗、上海及四川各2宗，以及江蘇、福建、廣東及陝西各1宗。另外新增8名無症狀感染者，均為境外輸入個案。大陸累計確診90,599宗，死亡病例共4,636宗。台灣則累計確診1,100宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至4月26日08:15）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.46億、死亡人數突破310萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,207萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.2萬。印度確診人數超過1,696萬，死亡人數超過19.2萬。巴西確診人數超過1,434萬，死亡人數達39萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、土耳其、英國確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、羅馬尼亞、伊拉克等9國確診宗數均超越100萬大關。

●秘魯前總統比斯卡拉（Martin Vizcarra）曾被爆去年10月還在任時偷步接種中國國藥集團（Sinopharm）研發的疫苗，但周日說，他和妻子雙雙確診。

●荷蘭交通部周日表示，因為擔心變種毒株傳入，從當地時間周一傍晚6時開始禁止來自印度的客機入境，直到5月1日。禁令不包括貨機或載有醫務人員的飛機。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,076,079 (572,194)

印度 16,960,172 (192,311)

巴⻄ 14,340,787 (390,797)

法國 5,559,121 (103,017)

俄羅斯 4,708,640 (106,434)

⼟⽿其 4,629,969 (38,358)

英國 4,420,443 (127,681)

意⼤利 3,962,674 (119,238)

⻄班牙 3,468,617 (77,591)

德國 3,298,608 (81,625)

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