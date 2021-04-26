星期日在文華酒店舉辦的曼徹斯特新樓盤展銷會，反應非常熱烈，眾友和同事喜出望外，我靜坐一角，我是一個受過傷的人，我不想高興得太早。

有朋友問我為何對曼徹斯特情有獨鍾，學才子的口頭禪，Well，應該怎樣說？陶傑情鍾曼徹斯特，因為社會經濟哲學家馬克思以這個城市為假想敵啟發了他的資本論，以及曼城西北一個半小時行程的Lake District的Wordsworth。

那天陶傑順口唸出Wordsworth對詩的定義：Emotion recollected in tranquility，樓盤雖然賣得好，我的心境也在波紋不興的一片tranquility之中。

你問我為甚麼情鍾Manchester？因為哈利波特小說家羅琳JK Rowling的緣故。羅琳的前半生是個失敗者。中學畢業之後，想投考劍橋慘遭拒絕，只能入Exeter讀法文與古典文學。

畢業之後她找不到工作，只在國際特赦組織做一個秘書，由於是慈善團體，薪酬少得可憐。

1990年，JK Rowling在曼徹斯特火車站買了一張回倫敦的車票，怎知道火車誤點，令她在候車大堂一等就是4個小時。

看着牆上的大鐘，時針和分針像自己的生命一樣，豪無意義地溜動着，羅琳想到了一個故事：一個叫做哈利的小孩，進了一間巫術寄宿學校，遇到奇怪的校長、教師和更奇異的一群同學。

她一個人沉醉窮途上的幻想世界。火車來了，她回到倫敦的劏房，一口氣將故事大綱寫了下來。

她寫成小說，向出版社投寄，無人肯付印。足足7年之間，羅琳的母親死了，第一個孩子出生，與丈夫離婚，然後生活陷入更深的貧窮之中，要靠領取綜援度日。

直到1997年，一家出版社的編輯為她出版了《Harry Potter and the Philosopher’s Stone》 ，從此6集小說源源面世，風靡全球。

羅琳受盡白眼，而她的傳奇卻由曼徹斯特開始。

冠狀病毒令全球停頓，停飛又停課，海外升學行業首次面對從沒遇過的挑戰，同事有時忙得很，面對千個BNO的諮詢，數十個傳媒訪問，有時要面對一個又一個壞消息，教育展延期，遊學團取消，政府禁飛。

一年來，我疲於奔命。有時很頹喪地坐在辦公室，看着玻璃窗外仍然一起辛勤奮鬥的同事，我心想：不，絕不可以放棄，他們是同一條船上的戰友。

當上帝關了一扇門，必打開另一扇窗。

時局驟變，不但家長想將孩子送出去，家長自己也想去英國置業、BNO五加一，加上學生子女的學業，形成一個順理成章的套餐。

從來沒想過涉足地產，若有志於這一行，從來不乏邀請。我的志趣在教育，我喜歡小朋友茫然無助和家長上來找我，過幾年容光煥發地告訴我：「Samuel，多謝你，我已經考取你所讀的華威，成為你校友，和你第一次見面的會談，我改變了我一生……」多於一個業主4年後感激我：多謝你的介紹，我在英國層樓已經升了兩成，連同英鎊升值，已經超過一成水位。

出於無法預知的逆變，許多家長詢問訴求，我稍作調整，今日推出了留學和英國置業咨詢的雙軌服務。

我並無野心，原只想為同事謀生計。但緣份永遠是可愛的，突然，地產公司、銀行，爭相找我代言，突然，大如發展商，也捨棄一般渠道，堅持找我推介。

文華酒店的職員說：你們支持者之多，令我們擔心限聚令問題。他稍回避一下，輕聲一笑：你們旁邊的地產中介，跟我投訴了數十次。

太多人問我為甚麼喜歡曼城，竟然一口氣購買兩個單位。我說，我做的一切都憑藉信仰。每一個決定，都是Passion recollected in tranquility 。為甚麼是曼城？我不知道，或許曼城為羅琳和我，而且我相信會為許多通過我而置業的朋友，提供一個命運的新起點。

而我曾像哈利波特，孤單地推着一輛手推車，只閉眼向一座牆壁前衝。耳邊有嘲笑、有咒罵、有「今次你仲唔死」的旁白，但一切都化成一陣風，當我睜開雙眼，發現破壁之後，眼前是一座令人目眩的桃源秘境。

在曼城的月台，在人生的下一班車來臨之前，我會等你，一起上車，當獅子山消逝在身後，當鐵軌延伸得和記憶一樣長，讓我們共同孕育一個新的香港故事。

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。

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