鬼城普里彼特（Pripyat）當年是共產主義的模範小區，是對核電廠工人的獎賞。與其他小區不同，普里彼特內的街市物資充裕，不會看到大排長龍搶購場面。

小區多是新婚電廠工人獲分配單位的地方，住客平均年齡不到30歲。區內連泳池、遊樂場都有，是核電廠小區的一種特權，但現在只剩下烏托邦小區的一個個「墓場」。

特約記者葉親惠烏克蘭報道

傳譯／繙譯：Gnes Olena

碰碰車含極高輻射

鬼城原有一個即將開張的遊樂場，本來趕於蘇共頭等大節日——勞動節當日開幕慶祝。當時連名稱都未有，場內有數層樓高的摩天輪、碰碰車樂園、八爪魚迴轉鞦韆。現在所有遊樂設施都已經生銹，野草叢生，機械鐵支外露，還嚴重積聚輻射。

就在摩天輪外一條街，就是鬼城的公寓大樓，相信蘇聯人當年一定視鬼城為「無敵筍盤」。

記者到訪時，Olena像保母般時刻提醒不要坐進機動遊戲內，當記者進入碰碰車樂園拍攝，輻射計隨即響起，Olena驚問：「你不會坐進碰碰車內吧？」她說：「這是鬼城遊樂場內其中一個最高輻射污染的地方，因此我們經常叫遊客不要進入碰碰車樂園，樂園外是0.7微西弗每小時（µSv／h），當我接近時，輻射計會響起，並跳到2.3µSv／h。」

50層樓高反美雷達淪廢鐵 鋼水足可再矗立多50年

另一個廢墟是一個龐然大物——反美雷達度加（Duga）。這個本用作偵測冷戰時美國核彈的裝置，有逾50層樓高。爆炸當年泄漏的輻射毀壞雷達控制室的電腦，雷達之後就成為廢鐵。

Duga所在地是蘇聯的秘密軍事小鎮，連名字都沒有，只有代號叫「切爾諾貝爾-2」，約2013年才開放給遊客參觀，入口須經切爾諾貝爾市，目前仍有軍警把守。

Olena解釋雷達軀殼目前還留在原址的原因，「拆毀雷達支架需要爆破，這會造成區域地震，而在附近（約10公里）的反應堆，搖動它不是好主意，現在就留在原地甚麼都不做。」

Duga理論上終會日久失修而倒下，Olena稱：「Duga用很貴的鋼水，估計起碼會矗立多50年，這也是蘇聯的大白象，又大、又貴、又無用。」就在雷達面前是一具輻射的警告牌，Olena立刻檢視輻射計，「這裏輻射已略高，有0.24µSv／h（切爾諾貝爾市當日為0.09µSv／h），在夏天太陽光猛時有時會響起警報。」

坦克長眠「戰車墓場」

電廠的善後工作，有資料顯示最多涉80萬軍人，大量戰車、直升機參與，但救災後戰車就一直留在封鎖區，因此有多個「戰車墓場」，最大的戰車墓場據報棄置上千輛機器，但因輻射太高在數年前埋葬了。記者到訪了其中一個小型戰車墓場。Olena稱：「這輛坦克，它沒有用作發射炮彈，只是用作協助拆去部份建築物、拉走其他重型機器。」

戰車墓場其餘的都是推土機、卡車、水缸車、戰車，全已生銹，部份只剩下支架，並打側翻在地上。Olena說：「這輛巨型的卡車叫BelAZ，來自白羅斯，它們用作清洗路面、建築物的輻射。」

小區曾經輝煌，現在變成無盡的廢墟，這個原本展望將來的城鎮，現在永久封印在過去。

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