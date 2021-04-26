2018年兩大電廠排放的二氧化硫佔全港排放量近一半，佔47%。政府現計劃再收緊發電廠空氣污染物排放上限，環保署早前向立法會提交《第九份技術備忘錄》（下稱《備忘錄》），制定兩電2026年及之後的排放限額：二氧化硫減少約 9% ；氮氧化物減少約 10%；可吸入懸浮粒子則減少約 6%。

環境事務委員會今日（26日）開會討論，政府預料收緊排放上限對未來電費影響輕微，但亦強調電費仍可受多種因素影響，現時難以確切估算。

減兩電污染物排放上限 氮氧化物收窄10.3%

根據環保署文件，2018年發電廠排放的二氧化硫、氮氧化物和可吸入懸浮粒子，分別佔本地排放總量的47%、28%和16%。第九份《備忘錄》將兩電的3種污染物在2026年及之後的每年排放上限訂為2,852噸、11,144噸和367噸，較上一份《備忘錄》的目標分別收窄9%、10.3%與6.1%。

環境事務委員會會上，多名議員問及減排措施對未來電費的影響。環境局副局長謝展寰表示，兩電要達致擬議排放限額，將不涉及新資本投資、發電廠亦不需要改變發電燃料組合，預計不會直接造成電費加幅，但他亦稱未來電費可受燃料成本、營運成本等多種因素影響，現時難以確切估算。

謝展寰又稱，政府會於5月7日將第九份《備忘錄》刊憲，5月12日提交立法會進行「先訂立後審議」程序，預計今年底生效，而新的排放限額將於2026年1月1日生效。

議員倡減資助電動車充電位：庫房冇咩錢

會上亦討論政府上月公佈的《電動車普及化路線圖》，目標之一是2025年設置超過15萬個電動車私人充電位，有議員擔心難以達標。

環境局局長黃錦星表示，政府半年前推出的「EV屋苑充電易資助計劃」反應正面，現時已有超過330個屋苑申請，涵蓋約82,000個車位，比原定目標6萬個多出三分一。

自由黨邵家輝質疑資助額過高，對資助計劃有很大保留，稱「庫房冇咩錢㗎喇」。環保署副署長馮浩賢回應指，每個充電車位資助上限為3萬元，但觀乎現時市場價格，成本可能更低，當局未來幾個月亦會檢討計劃進度。

黃錦星預計未來數年會有數萬個新充電位落成，有信心可以趕上供應。

《路線圖》又提到，政府會研究逐步將現有的加油站及液化石油氣加氣站，改建為電動車充電站。工聯會郭偉强憂慮油公司及油站職員轉型時會遇到困難，黃錦星指政府正與油公司密切溝通，商討平穩過渡。

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