【本報訊】發生意外的汀角路近大埔東消防局對開單車徑，為一條大斜路，資深單車教練梁志賢到場了解環境，所見落斜轉右彎位設有兩支黃色減速柱，疑是其中陷阱所在，途經車友往往怕撞向欄杆而避開，或致左傾鏟上石壆發生意外。

右掣煞前輪令單車前仆

昨午約5時，梁志賢到意外現場視察，染血地方已被灑上大量木糠，惟地面仍有數滴血迹及兩張染血紙巾。現場陸續有不少單車友踩單車經過，落斜速度頗高，梁估算達時速30至40公里。

梁認為現場有兩個原因可能造成意外，包括單車徑落斜路段轉右彎位，有兩支黃色減速柱，原意提醒駕駛者減速，但不排除市民因怕撞向減速柱，為避開而傾向左邊，或會失平衡。現場所見，兩支減速欄於彎位中間，但其中一支突出落斜車道，致該段突然收窄。梁續指，單車徑左邊設有約四厘米高石壆，車友若焦點只顧及避開減速柱，則可能忽略石壆，容易鏟上石壆造成意外。

另外，若車友下斜途中始知車速太快而緊急煞車，因大部份人為右撇子，右邊手掣控制前輪煞車，若大力煞停會導致單車向前仆，車友或墮地，非常危險。他提醒市民要避免下斜意外，「車速唔好太快，開始落斜就應該減速」，建議市民落斜維持在20至25公里車速。