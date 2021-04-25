【本報訊】曾參與籌組「香港公民議政平台」的中文大學學生會前會長周竪峰，昨突然在社交網站發文，指眼見「民主動力」幕後工作人員因初選案被捕，「對我來說猶如敲起了極大的一響警鐘」，故上月25日已離港。他又透露曾收到一名「中國背景的人」透過中間人邀約會面，明言商談公民議政平台事宜，暗示要他篤灰自保。周坦言倘若被控告，沒有信心能保持尊嚴、貫徹信念，不投降、不乞求，故懦弱地選擇離開。

香港多名民主派人士在港版國安法通過後離港，曾擔任香港公民議政平台籌委會秘書的中大學生會前會長周竪峰，昨於社交網站facebook發文表示，他上月15日結婚，25日已離港，如今人在加拿大。

周同時轉載他接受網媒「獨立媒體」專訪，文中透露他前年7月1日佔領立會後，曾短暫逃往日本避風頭，但兩周後便回港。他在帖文中透露離港前想法，稱四年前卸任中大學生會會長後，專心議員助理和文字工作，即使深明極權之下無人能倖免，「我又從不收口，終有一日會拉到我」，但相信「冇咁快」。

民動工作人員被捕敲響警鐘

直至初選一案，面對民主動力幕後工作人員也不能倖免，對他而言是敲響警鐘，他續憶述3月上旬到初選47人案的法庭旁聽，看着公民黨前成員譚文豪在庭上泣不成聲自辯，表達放棄一切以求自由的願望，周認為譚不是在演戲，而是一個「被摧毀的人」，他反問自己：「如果坐喺被告席既（嘅）係我，我又究竟會點樣抉擇？為左（咗）尊嚴而捨棄自由？定係為左（咗）自由而捨棄尊嚴？」

周更透露，初選案提訊期間收到一名中國背景人士透過中間人邀約，稱要談香港公民議政平台事宜，暗示掌握情報，「如我想安全便要篤灰自保」。周稱沒有赴會，但反思「如果下一個真的到我，我到底想要入去坐，還是要離開香港？」他引述受訪文章中自己的回答，稱若被控告，沒有信心能保持尊嚴、貫徹信念，不投降、不乞求，故懦夫地選擇離開，「都唔想去面臨一個咁樣嘅挑戰」，希望同路人原諒。

前籌委：僅討論民生不違法

曾有份參與公民議政平台籌委會的油尖旺區議員林兆彬接受查詢時稱，他對周離港一事並不知情，對方亦未有透露過有中間人接觸一事，林坦言會尊重選擇離開的人，「好多普通市民都移民」。林又指，民政事務局長徐英偉曾打開口牌指該平台為非法平台，「雖然噏唔出犯咩法」，但他強調該平台未出台已解散，事前亦僅為討論民生事項，不認為有違法之處。

另一有份參與平台工作的離島區議員兼18區民主派聯絡會議前召集人梁國豪亦強調，平台未曾生效，本身籌組的目的亦僅關注全港性民生議題，「從來都唔會有犯法嘅事」。他稱，按照現有法律，不認為自己有違法並被控告的風險，強調政府需要有足夠法律依據行事。