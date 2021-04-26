前年11.24區議會選舉前夕，民建聯北區區議員姚銘的辦事處凌晨時分遭兩名黑衫人縱火，警方其後在附近拘捕一名大專生及一名14歲男生，及後控以兩項縱火罪。案件原定今日在區域法院開審，惟大專生缺席聆訊，法官練錦鴻頒下拘捕令，至於同案未成年男生則透過代表大狀表示會認罪。控方需時處理案情，聆訊下午繼續。

27歲被告李欣樺案發時在明愛專上學院就讀社工系。代表李的女大狀今早指出，她與律師團隊跟李最後一次見面是本月13日，當時李需要到律師樓開會。李母則於本月18日報警，稱與李失去聯絡。法官練錦鴻頒下拘捕令，並充公李的3萬元保釋金。

李與同案14歲少年被告被控兩項縱火罪，兩人分別被指於前年11月17日及23日在粉嶺華心邨華勉樓地下焚燒姚銘區議員辦事處的牆壁、告示板及閉路電視攝影機。

本案14歲男生首次提堂後獲准保釋，惟現時已還柙。李則於案件首度提堂後不獲保釋，還柙37天後，前年12月30日獲高等法院法官李運騰批准保釋，可以繼續學業及回家過除夕，惟其間須每天向警署報到兩次，以及遵守宵禁令。

姚銘上屆自動當選為華都區區議員，今屆連任失敗，僅得3,700多票，敗於獲5,300票的「北區藍圖」張浚偉。

【案件編號：DCCC627/20】

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