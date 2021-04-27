「港版國安法」下，支聯會今年能否在維園舉行「六四」32周年燭光晚會，備受外界關注；昨日（26日）有報道更引述消息指警方會以疫情為由，不會批准今年六四燭光集會。特首林鄭今早被問到支聯會今年若在維園如常舉行六四集會，會否被視為違反《國安法》時拒作正面回應，只稱要視乎集會上發生甚麼事，以及有否觸犯《國安法》所禁止的行為，包括有否涉及顛覆中央和特區政府、組織恐怖活動，又或者與外國勢力勾結威脅國家安全等，她又說：「至於不尊重（中國共產黨）去到乜嘢地步係會違法，咁就要睇法律、證據、行為，諸如此類」。

當被問到支聯會「結束一黨專政」的綱領和口號，是否有違《國安法》時，林鄭亦拒作正面回應，只稱香港是「法治社會」，所有事情都是「依法辦事」，「行政長官一般好難就住每一個個案，話畀你聽合法定唔合法，因為每件事情是否合法，除咗睇法律，亦要睇證據、要睇發生咗乜嘢事，甚至有陣時要睇取證情況」。

她又指，香港在「一國兩制」下，該如何看待中國共產黨，她早前在談及國安法和「愛國者治港」時已交代，強調香港的「高度自治」不是「全面、絕對自治」，而是中央對特區有「全面管治權」下的「高度自治」。她又指，香港特區要尊重中國憲法，「今日國家憲法對於由中國共產黨領導，有中國特色的社會主義，亦講得好清楚，喺尊重憲法大前提下，我哋同樣應該尊重今日執政嘅中國共產黨」。

「中共領導下人民生活美好」

她又順勢提及今年是中共的「百年慶典」，「大家睇到喺共產黨領導之下，國家喺呢幾年嘅起飛，同埋為人民帶嚟嘅美好生活，咁所以尊重國家嘅執政黨，呢個係我哋有嘅立場」。

下月中通過選舉修例

國務院副總理韓正日前在廣州會見港澳特首，林鄭被問到席間有否提出對選舉要求，林鄭指是在海南出席論壇時，收到通知韓正親臨廣州討論大灣區發展，雙方進行簡單會面，韓正關心香港疫情，促港府做好防疫控疫工作，盡早恢復兩地人員往來，「無咩討論到其他問題」。

林鄭又提到立法會正審議「完善」香港選舉條例，指逐條審議已近乎完成，政府將會提出修正案，希望得到議員支持，在5月26日恢復二讀，並三讀通過。

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