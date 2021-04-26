【本報訊】據悉，警方昨晨大搜捕中拘捕了一名約18歲人士，該人是應屆中學文憑試考生，因被捕無法參與昨天舉行的通識科卷一考試，只趕及赴考卷二。通識科卷一是資料回應題，佔比重達56%，卷二為延伸回應題，佔比重34%，餘下校本評核的獨立專題探究（IES），佔10%。

可申請成績評估

被捕人前年理大事件涉暴動罪被捕，其後踢保，惟昨晨再被拘捕，被控一項妨礙司法公正，現已獲准保釋。網媒立場新聞引述消息指，被捕人昨晨10時才獲准保釋。考評局資料顯示，通識科卷一考試為早上8時半至10時半，卷二開考時間為11時15分至12時半。

通識科為核心科，本地大學入學最低門檻成績為2分，若考生損失卷一全部56%分數，將大大影響升讀大學機會。

考評局回覆指，文憑試不設補考，考生如因患病或其他特殊情況未能出席考試，可報告公開考試資訊中心，並提交相關證明文件申請作成績評估。考評局可為已應考同一科至少一卷的考生作成績評估，並根據其已應考之同一科目的部份或卷別表現，評估其科目成績。

學校考生若未有應考有關科目的任何一卷，並符合申請要求，可透過學校校長申請「科目評審成績」。評審成績可按該考生校內該科成績及全級同學在是次文憑試該科考試中考獲的成績作比較而評定。考評局2020年文憑試接納及處理301宗成績評估的申請，其中81人按已應考卷別評估成績，220人則獲科目評審成績。