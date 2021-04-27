港珠澳大橋早前爆出石屎抗壓測試造假醜聞，18人被控串謀詐騙，負上刑責。當中受審後罪成的12人，最高判監兩年，較輕的則判囚數月，亦有人獲判緩刑以至社會服務令。律政司就此提出刑期覆核，質疑原審法官用上錯誤量刑方法，對部份被告過度減刑。律政司代表更於庭上形容：「太過份，太大嘅一啲扣減。」上訴庭需時考慮，押後宣判。

律政司由副刑事檢控專員譚耀豪代表，指原審法官李慶年以3年監禁作量刑起點，實屬恰當；問題在於李官給予非常不合比例的減刑，由減至8個月、2個月、緩刑甚至社會服務令。

律政司指出，法官以各被告參與的假報告數量，計算每人的犯案時段，例如有被告只涉一份報告，就當是犯案僅一天。然而，律政司認為這不符合法官頒下的定罪理由，因為法官裁定案中的詐騙是「貫徹持守」的有系統串謀，每逢石屎測試過了指定時限，就會有人修改報告日期或用替代品補做測試，藉此隱瞞失誤，實驗室普遍存在「錯了便騙」的陋習。

上訴庭指屬同類工程造假案中最嚴重情形

律政司又指，所有被告同樣落手落腳，只是某個被告碰巧遇上較多過時未做的測試，造假次數便會更多。因此，每人的犯案時期應由入職後短時間開始計算。若只計算每人簽署的假報告數量，不能真正反映事件的嚴重程度，而且廉署只抽選若干數量的假報告向被告查問，不能反映實際參與程度。

律政司質疑，案中認罪被告判監廿多個月，但不認罪的被告最重也是兩年，彷彿無故獲得等同認罪的折扣。對於部份被告毋須入獄，律政司引用黃之鋒公民廣場一案，指假如案情嚴重，只有在極端情況下才可判處緩刑或社會服務令，惟本案沒有極端情況。法官彭偉昌指，原審法官似乎沒有解釋判處或不判處緩刑的理由。

答辯方多名大律師回應時，支持原審法官按被告的較短參與時間量刑，並指被告已出獄或嘗過還柙滋味，案件歷時多年亦造成壓力，籲上訴庭毋須加刑。其中代表被告姚宇峰的大律師指，姚實際只任職涉案崗位三星期。而本案橫跨2013至2016年。

其中一位大律師亦提到，沒有證據顯示被告所為影響大橋結構安全。上訴庭副庭長楊振權反駁指：「有嘅話點會係（量刑起點）三年？你諗都諗到後果有幾嚴重啦？」上訴庭強調，港珠澳大橋是興建十年、耗資幾百億的重大工程，被告的行為有機會危害安全，也影響公眾信心，可說是同類工程造假案中最嚴重的情形。

三名法官又探討為何認罪與不認罪的被告刑期相若，坦言看不到理據何在。有大律師指出，認罪被告承認犯案時期達兩年，惟控方針對不認罪被告的證據較輕；如果控方認為犯案時期較長，應該提供更多證據，而非要求上訴庭猜度。不過法官彭偉昌指出，參與程度較低屬於求情因素，但很少求情因素能導致減刑大半。

被告質疑「報告如果唔啱，政府監督點解要簽名？」

獲判緩刑的實驗室助理謝德禮另就定罪提出上訴，認為不夠證據證明他參與串謀或有不誠實意圖。他親自陳詞，自言是低級員工，按上級教導做事，入職前從事不同行業，不知道做事方法不對，「我哋做啲報告如果係唔啱嘅，佢哋（政府監督）點解要簽名？」

謝德禮重申，自己被捕時患上適應障礙，向廉署錄取口供時精神不穩定，審訊中醫生說明他會有顫抖及焦慮等情況，法官卻錯誤接納他的招認證供呈堂，「一個冇抑鬱或者適應障礙嘅人，係永遠唔能夠明白患者感受」。控方反駁指，謝錄口供前已停止覆診和主動停藥。

大律師針對律政司覆核申請時亦指，謝德禮涉及的案情比其他被告輕，尤其他有適應障礙。彭官質疑，只有當精神狀況引致被告犯案，才會減低罪責，但謝只是剛好同時有症狀，「你同其他人聽命行事係一式一樣道理咋喎」。大律師力陳，同案被告的判刑已能向社會發出阻嚇訊息，法庭可對謝「法外施恩」。首席法官潘兆初反問：「咁咪判一個就得，其他可以輕判？」大律師強調謝有與別不同的特殊情況。

【案件編號：CAAR5/19、CACC345/18】

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