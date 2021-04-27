華大基因早前被揭出現近30宗假陽性檢測結果，連累市民錯誤被送院或檢疫隔離。有苦主因事件無故入院多日，家人及同事則入住檢疫中心，被迫停工停課。政府被指在事件中反應緩慢，事後亦沒有積極跟進，令苦主一家承受經濟及心理壓力之餘，更感投訴無門，直言政府的失誤不應由市民「埋單」。有區議員批評，政府內部消息混亂，促改善通報機制，勿以人手不足作藉口。

求到醫院覆檢遭拒 家中陽台自我隔離

事主梁先生任職裝修工人，有定期接受檢測，月初檢測結果呈陰性。他上周二（20日）再於牛頭角體育館接受檢測，翌日即收到通知結果呈初步陽性。由於自覺身體並無異樣，梁先生當時已懷疑檢測結果有錯，曾向衞生署職員要求改往就近醫院覆檢，但遭拒絕，僅獲要求留在家中等候送院，而妻兒同樣須留家等候送往檢疫中心。

梁先生一家人心急如焚，趕忙通知公司及學校有關消息，梁先生更為免傳染妻兒，一直於陽台自我隔離，全家甚至寧願捱餓都不敢叫外賣，以免連累外賣員。市民迅速應變，政府卻疑「懶懶閒」，衞生署人員一度向梁先生稱當晚即可安排送院，但直至深夜仍無消息，結果翌日才獲送院。受事件影響，梁先生的妻兒及一眾工友均須入住檢疫中心，公司及學校須消毒。

直斥衞署遲遲未放人 停工失財未獲賠償

豈料之後華大基因被揭涉及檢測結果假陽性，梁先生原來亦是受害者之一，於醫院2次檢測呈陰性，於24日獲准出院。雖然發現事件是一場「大烏龍」，但已入住檢疫中心的妻兒及近10名工友卻未有即時獲釋，檢疫中心人員更聲稱未收到相關通知，拒絕釋放眾人；最後延至當晚深夜，人員才改口稱眾人可以離開。

梁太批評，一家人在等候送院及送往檢疫中心期間，眼見遲遲未有消息，致電追問進展時，衞生署人員在今次事件表現得極不友善，人員甚至一度稱他們一家不配合，威脅報警處理。她指，事件被發現出錯後，署方人員的回應亦十分緩慢，不同人員之間說法不一，令他們白白被困檢疫中心多時。

因今次事件，梁先生一家被迫停工停課，梁太須請5日無薪假期，梁先生及工友更因此失去難得的外判裝修工程工作機會，粗略估算平均每人損失近3萬元薪水。雖然華大基因是事件的始作俑者，梁先生一家人也是受害者，卻自覺連累工友、同事及學校師生，至今仍深感內疚；可惜政府就今次事件疑毫不上心，未有向受影響市民及梁先生一家跟進事件。梁太慨嘆現時搵工艱難，一家經濟受嚴重影響，只想追回損失、討個說法，卻投訴無門，「冇理由你哋失誤，要我哋平民百姓埋單」。

區議員批政府內部消息混亂 華大僅停採樣不痛不癢

協助跟進事主個案的民主黨觀塘區議員莫建成批評，曾收到不少市民因送院或檢疫相關事宜求助，普遍發現政府內部消息混亂，不同部門欠缺溝通，令受影響市民無故承受巨大壓力，擔心連累身邊人。他認為，以梁先生的個案為例，將懷疑確診者與家人長時間留在同一地方，反而容易互相傳染，建議政府改善通報機制，不要再以人手不足等理由作為藉口。

《蘋果》正就事件向食衞局及衞生署查詢。

對於華大基因被政府停止運作檢測站，莫建成認為並非一個懲罰，華大基因在過去一年已賺取政府不少金錢，今次政府做法對華大基因而言不痛不癢。今次涉及化驗室失誤，尚未查清原因，但竟然只是停止採樣，難以避免再有同類化驗失誤，質疑政府包庇華大基因。

華大基因上周因同一化驗所出現30宗初步陽性檢測結果，其後部份樣本經覆檢後發現呈陰性，揭發「假陽性」事件。有關「假陽性」檢測結果懷疑涉及化驗室失誤，導致樣本交叉污染，華大基因其後被政府勒令暫停提供流動檢測站服務，直至得出調查報告結果，但其營運的檢測中心則不受影響。

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