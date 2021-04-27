香港民意研究計劃公佈特首林鄭月娥和政府民望的最新民調，39%受訪者給予林鄭月娥0分，林鄭整體評分只有32分，微升不足2分，受訪者對林鄭的支持度跌至18%，創今年2月以來的新低。民研指，即使部份項目有微升，但林鄭和政府所有表現的評分，全是十分之低。

民研於上周一至四（19至22日）訪問約1,000人。林鄭民望方面，其最新評分為32分，較月初上升1.3分，但林鄭的支持率只有18%，不但較月初下跌2個百分點，更創2月以來的新低，反對林鄭繼續出任特首的比率高達68%，與月初沒變動，林鄭的支持率淨值高達負50個百分點。

至於特區政府方面，市民對特區政府的滿意率下跌至19%，較上月初下跌2個百分點，不滿意率高達59%，較月初下跌3個百分點，滿意率淨值為負40個百分點。不信任政府的程度高達52%，信任的只有32%。

5項政策範疇的滿意率淨值全是負數，即不滿者遠高於滿意者。「改善民生」表現最差，只有負46個百分點，較半年前下挫6個百分點，「推行民主步伐」的滿意率淨值，只有負38個百分點，微升1個百分點。

鍾劍華：民望長期低落 政府好應該作負責任回應

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，即使今次部份數據有輕微改善，但所有表現的數據和評分也是低水、負數。他認為，作為一個負責任的政府，對於民望長期如此低落，即使推出不同措施也未有扭轉民意，政府好應該向公眾作負責任的回應。

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