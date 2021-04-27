政府今指基於疫情穩定，宣佈新增食肆堂食條件、酒吧及卡拉OK等有條件重開、婚禮聚集人數上限獲增至室內50人或室外100人等，不過限聚令繼續維持4人。去年中疫情放緩，政府曾放寬限聚令由8人增至50人，食衞局局長陳肇始當時更稱，放寬至50人是為了與婚禮人數上限等「拍齊」。職工盟諷刺，限聚令應改名為「禁止示威集會遊行令」，「係咪想五一遊行唔畀人行，然後六四集會唔畀人去維園，七一遊行又唔畀人去集結？」民主黨轟，疫情緩和卻不放寬限聚令是政治考量。

陳肇始：基於公共衞生 絕無政治考慮

政府以「疫苗氣泡」形式放寬食肆及多類處所營業限制，惟4人限聚令未有跟隨放寬。食衞局局長陳肇始今午於記者會上，被問及會否以已接種疫苗人口比例作為基礎決定放寬限聚令時，她稱是否放寬限聚令有多項考慮因素，不能一下子全部放寬，而是須逐步放寬。她指，疫苗接種率是考慮因素之一，若多人打針便可建立保護屏障，才有條件放寬各項措施。

政府去年6月16日曾放寬限聚令人數上限，由8人增至50人。陳肇始當時強調，限聚令措施完全基於公共衞生，絕對無任何政治考慮。至於為何人數限制定50人，陳表示，早前婚禮儀式、股東大會等已放寬人數上限都是50人，有關數字可接受，故希望盡量「拍齊」。惟去年7月爆發第三波疫情，限聚令由50人收緊至4人；同月進一步收緊至2人。其後限聚令一直徘徊在2人或4人上限。直至今年2月，2人限聚令放寬至4人並維持至今。

蒙兆達：司馬昭之心 路人皆見

近日向警方申請五一遊行的職工盟總幹事蒙兆達指，現時食肆獲放寬至6人或8人一枱，室外的婚禮更可有100人參與，「但係出到街就要維持返4個人喎，係完全無邏輯可言」，反映限聚令不是為了防疫，而是用以禁制所有可能出現的集會、示威和遊行，「乜都可以放寬，乜都可以逐步鬆開，但就唯獨限聚令收到緊一緊，一啲都唔肯放」。

蒙批評，政府「司馬昭之心路人皆見」，「你唔好再話因為防疫而要繼續維持限聚令，你不如索性將限聚令改名，叫做『禁止示威集會遊行令』，咁咪仲清清楚楚囉，話個真相畀人聽，無謂遮遮掩掩」。

他斥，政府把防疫措施「政治化」，促合乎比例地放寬限眾令，「唔可能維持4人咁少」，亦應在這前提下，重新考慮批准示威、集會和遊行，及理性討論示威當中的防疫措施，「係咪五一遊行唔畀人行，然後六四集會唔畀人去維園，七一遊行又唔畀人去集結，咁去永續限聚令？」

羅健熙：政府借限聚令 滋擾遊行集會

民主黨主席羅健熙也斥，「除口罩食飯係安全，但喺街上戴口罩反而唔安全，一定係政治因素考量，由於街上限聚令對經濟嘅影響，比商界嘅壓力細，所以政府可能最尾先放寬限聚令」。

羅稱，隨疫情緩和，除遊行集會、請願及記者會等，相信警方一般不會太留意市民在街上遊逛的人數，認為政府以限聚令滋擾遊行集會，「實際上限聚令未必有幾大用途，但對遊行示威就會好煩，限聚令完全覆蓋晒所有其他嘢，係政府一個政治選擇」。

應兼顧公共衞生與示威遊行

今日向警方提交六四活動意向通知書的支聯會秘書蔡耀昌指，不評論限聚令應否取消，但認為現時婚禮及宗教活動獲放寬，亦有不少集聚是超過4人，政府及警方應全面兼顧公共衞生和市民示威遊行的基本表達權利，相信會有防疫措施可處理示威遊行。他指，不同意去年警方以疫情為由反對六四集會，但現階段不會揣測警方會如何處理今年六四活動。

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