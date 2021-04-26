【本報訊】Now新聞台工程人員李小龍2014年採訪佔旺區，遭指控襲警被捕，他自言被警員搶去鋁梯，及後遭警員襲擊受傷。李入稟向警方索償案續審，被指搶梯的警員昨出庭作供，指他制服李時，有同袍將李的右腳提起。代表警隊的律政司一方問警員，同袍提腳有何目的，遭法官李樹旭質疑問法不公，因不能要求警員為他人的行為解釋。大律師其後嘗試重新提問，李官重申不批准問題，更怒斥若不滿裁斷，控方可訴諸上訴庭。

指難要求解釋他人行為

現為警長的潘景臨當日在旺角協助清場行動，他供稱在上海街驅散人群期間，目睹李小龍用右手撞向一名軍裝警長。後來有示威者與警員發生推撞，潘上前支援，再次看見李，同時亦有約20至30名示威者衝至，潘曾向人群警告：「唔好過嚟！」

潘其後突然感到右大腿近膝頭遭人用硬物襲擊，他轉身看見李正在「收埋張銀色嘅梯」，因懷疑李曾用硬物襲擊他，故他隨即控制鋁梯，指着李並叫喊：「襲警！」

潘把李制服在地，嘗試控制其左腳，但李掙扎，故另一警員提起李的右腳，轉動李的身軀至面向地下。

律政司一方大狀黃紀怡問，該警員提起腳之目的為何。李官出言阻止，指不能要求警員解釋他人行為，質疑問法不公。

大狀反駁指警員是共同行動，嘗試重新提問，李官再度阻止，表示大狀大可傳召該警員上庭作供。聆訊今續。

案件編號：DCPI1635/19