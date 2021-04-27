公務員事務局局長聶德權昨日聯同商務及經濟發展局局長邱騰華見傳媒，交代有關新港「旅遊氣泡」計劃及擴展「回港易」詳情。今晨聶德權接受港台節目《千禧年代》訪問，稱內地及澳門疫情「受控咗一段時間」，認為擴展「回港易」至全中國免檢14天做法穩妥。

被問到為何經陸路回港的香港市民必須於廣東省內政府指定機構進行檢測，而經機場回港則只須於國家衞健委指定的檢測中心領取報告？聶德權解釋，經陸路抵港人士必須將陰性檢測報告等資料存入廣東省「粵康碼」系統，系統再將相關個人資料傳送回香港衞生署。聶德權指希望各省經陸路回港市民於廣東省內進行檢測，至於檢測需時多長，聶僅稱「會繁複咗少少」。

經機場抵港的香港市民在抵埗後會即時於機場進行檢測，獲陰性報告後方可入境。然而經陸路回港人士卻不須在入境前檢測，而是在回港後第二天進行檢測。聶德權指「基本上都係一樣，14天入面都係有兩次」，認為來自內地及澳門的人士風險相對低，且陸路口岸「好難安排」，又表示自上年開始「一路都係咁」。

惟入境前檢測與入境後第二天檢測在意義上有明顯分別，聶德權解釋時表示，自上年「回港易」推出後，市民一直經陸路回港，而當中一直未有於口岸進行檢測，並又再次強調「內地疫情已經受控一段時間」。至於為何機場卻須即時檢測？聶德權指相關設備「本身已經喺度，所以因利成便做埋」。

現今經「回港易」計劃抵港的香港市民須於第2天及第12天進行強制檢測，聶德權說雖然未掌握到具體數字，但暫未發現有逃避強制檢測的案例。

至於「回港易」計劃為何不包括台灣？聶德權指，雖然台灣疫情控制穩定，但「回港易」只涵蓋內地和澳門因「三地本身地理緊密、有聯防聯控機制」，故便於安排及溝通。

另外，昨日有疫苗接種中心發生針卡紀錄出錯釀打錯針疑雲，一名市民陪同親友接種第一針BioNTech復必泰疫苗後，發現紀錄顯示她已接種中國科興。聶德權今日解釋，該市民接種的的確為BioNTech復必泰疫苗，資料出錯屬人為失誤，已即時更正及檢查其他紀錄，合共查出有5名接種者紀錄受影響，強調過往未曾發生，已叮囑相關職員加倍留意。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）