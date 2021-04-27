政府帶頭歧視的所謂「疫苗氣泡」政策，周四（29日）實施。想4人以上一枱用膳、舉辦20人以上婚宴等宴會，除了員工、顧客以至新人要打針，他們進入表列處所前，也必須用「安心出行」程式，被政府監測行蹤。有議員批評，政府把防疫措施改造成猶如內地的社會信用評分制度，而且看來沒有退場機制，猶如強迫香港人吃飯、享樂甚至結婚，都要先聽從政府。有食客狠批，政府措施在社會中造成分化，將港人分成兩批人。

打針後仍須嘟安心出行

新措施下，表面上社交限制每放寬一級，員工或顧客其中一方就必須要接種最少一針疫苗。例如食肆每枱4人增至6人、營業至晚上12時，員工至少要打一針；每枱6人增至8人、營業至凌晨2時，除了員工要打齊兩針，顧客也要打一針。酒吧、卡拉OK、派對房間要重開，員工及顧客都要最少打一針。婚宴等大型宴會若由20人增至最多100人，不論新人或賓客，均須打最少一針；不宜打針的人則可用陰性檢測結果替代。

惟上述所有放寬，仍然有一個前提，就是不論員工或客人，都只能用「安心出行」程式記錄行蹤，不准「填紙仔」。換言之，接受放寬社交限制的人，也要接受被政府監測行蹤的結果。反之，即使願意打針，但拒絕向政府披露行蹤，食飯只能4人1枱，甚至不能到酒吧暢飲、到卡拉OK大展歌喉、到派對房間耍樂。

「分級制」無防疫邏輯科學根據

民主黨醫療政策發言人袁海文認為，放寬措施的「分級制」本身無防疫邏輯、科學根據，因為打針後並非立即有抗體，強要打針與放寬聚集掛鈎，只會產生「錯誤安全感」。

他更指，所有措施表面以打多少針所帶來的保護力為依歸，實則上，不論這些人感染風險多少，均要用「安心出行」程式，才是最大的「魔鬼細節」。尤其是打齊兩針的市民，感染機會理應最小，卻仍要承受「安心出行」緊箍咒，「難道『安心出行』能特別有效消滅晚上10時至凌晨2時的病毒？」

他認為，政府旨在把新措施，逐步改造為另類的社會信用評分制度，以「安心出行」為軸心，支配市民打針等各項防疫意識的自由，最終，港人吃飯、唱K甚至結婚前，都要聽從政府「擺佈」，過着猶如失去人權的生活。

平機會：因防疫歧視不違法

政府不准無打針者唱K去酒吧的「疫苗氣泡」，平機會回應指，《殘疾歧視條例》第61條訂明，若某人的殘疾屬任何傳染病（包括《預防及控制疾病條例》所列的傳染病，例如「2019 冠狀病毒病」），及有關歧視是為保護公眾健康而屬「合理地需要的」，即使另一人歧視該名殘疾人士，條例並不適用，即有關的歧視不屬違法。

平機會又指，若有關措施或安排，是基於保障公眾健康目的而合理地需要作出，在《殘疾歧視條例》第61條下可獲得豁免。如果市民懷疑基於其殘疾、性別、婚姻狀況、懷孕、餵哺母乳、家庭崗位或種族等原因而受到歧視，可以向平機會查詢或投訴。

市民：死亡率仲高過我中咗招

從事文職的陳先生指，自己未有接種疫苗，亦不打算接種，「有咁多『唔關事』嘅情況出現咗，我個人都好擔心，死亡率仲高過我中咗招」，又笑言對香港與新加坡的「旅遊氣泡」沒有興趣，故不會打針。他指，將來只會光顧不用強制打疫苗的餐廳，亦不會再去卡拉OK、酒吧等處所，「尋找吓另類娛樂，行吓山呀，令自己健康啲」。

陳認為，政府的「疫苗氣泡」做法太極端，「即係好似分咗兩批人，一批有打一批冇打，好似分化咗某部份嘅人」。他亦指，現時餐廳的壓力極大，「由寫紙仔、去到要check（檢查）有冇打針，又話會派便衣（警員），所有成本轉嫁晒去佢哋身上，我覺得就好大問題」。

「共同目的食飯就得 共同目的行街就唔得」

除了強推打疫苗，政府亦規定部份處所必須使用「安心出行」，被認為有如大陸強推的「信用評級系統」。陳坦言，自從《國安法》後，政府的政策均為「國策」，「好似『回港易』咁，返嚟就唔使檢測，但香港又要做足，咁係咪歧視緊香港人？定係為咗優待國內嘅人，而要貶低香港特別行政區？」

對於部份合資格食肆可坐6至8人，但限聚令仍然維持4人，陳指，政府早前已曾經試過放寬4人一枱，但限聚令仍然維持2人，「都係避免放寬太多市民出嚟，有共同目的食飯就得，有共同目的行街就唔得」。

食肆員工：唔想麻煩客人 真係「安心出殯」咩

從事飲食業的楊先生指，自己不會接種疫苗，「都會驚㗎嘛，唔代表後生仔打完唔會死㗎嘛，無謂拎條命嚟較飛」。他經營的手搖飲品店亦只會維持堂食至晚上6時，「安心出行都唔使掃，呢個時勢係咪都蝕㗎啦，都唔爭在，唔想麻煩啲客人，真係『安心出殯』咩」。

楊認為，是次措施屬「綑綁式手法」，「即係焗住要你打（疫苗），你唔打就唔好出去食喇」。他指，港人可以買外賣應對，「大家食外賣都食咗半年啦，都唔爭在啦，冇乜所謂」。

憂年邁長者未接種疫苗遭歧視

被問到會否認為新措施歧視不能接種疫苗的港人，他認為將會令年紀老邁的長者受到歧視，「90幾、過百歲嗰啲，唔通仲搵條命嚟博咩，你畀到信心我我咪去打囉，但你都畀唔到，咁打咩啫？」

至於強推「安心出行」，楊指，現時香港已充斥有如大陸的監察機制，「基本上你一出街度監察緊你，燈柱求其擺支cam（鏡頭）掃你嗰啲都會有，慢慢呢度都會變到咁㗎喇」。而限聚令維持4人方面，楊亦坦言屬預料之內，「就算本地冇晒確診，佢都唔會放寬，會用啲藉口話放寬咗又會變返之前咁呀，又會第五波、第六波咁爆發，呢個就係佢嘅藉口囉」。

「唔知個用意係咩 私隱都係寫紙安全啲」

黃同學與楊同學亦指不會打針，「睇啲案例咁，同埋年輕人就算中咗，去睇醫生recover（康復）都好快」，亦不會再光顧強制打疫苗的餐廳。對於強制使用安心出行，兩人亦認為令香港變得「大陸化」，「你唔會知個app（應用程式）本身個用意係咩，所以有啲保留，私隱都係寫紙安全啲」。

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