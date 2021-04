中聯辦和親中傳媒近日圍攻大律師公會席夏博義,點名批評夏博義為「反華政客」,更劍指大律師公會,「奉勸勿走上不歸路」後,特首林鄭月娥今早被問到特區政府會否對夏博義採取任何行動時,指任何人只要在沒有偏離或違反法律情況下發表意見,她個人對此沒有特別意見,目前看不到政府有需要干預大律師公會的事務,但稱若有人投訴,又或者有情況顯示大律師公會沒有根據香港法律行事,「政府就要採取行動(the government will be called into action)」。

林鄭今早出席行政會議前的記者會前,被問到對於北京近日對夏博義展開強烈批評有看法時,稱任何人都有權表達意見,可以講他們想講的事,稱有關言論只要沒有偏離或者違反法律,她沒有任何特別意見。她又指,大律師公會是一個自我管理的組織,根據自己的規則和規矩行事,包括選舉主席,她目前看不到政府有需要干預大律師公會的事務,「但如果有人投訴,又或者有情況顯示公會沒有根據香港法律行事,政府就要採取行動(but of course, if there are instances or complaints about the Bar not acting in accordance with Hong Kong’s law, then of course, the government will be called into action)」。

《蘋果》已就林鄭言論查詢夏博義,暫時未獲回覆。

查冊有罪 林鄭:傳媒不應有「特權」

對於香港電台外判編導蔡玉玲因去年透過車牌查冊報道7.21事件被判罪成,觸發外界對香港新聞自由的憂慮,林鄭指,法官在判辭中指出,即使當事人有良好意願,亦要「依法辦事」,批評過去一段長時間,有人主張「違法達義」,是「完全違背法治精神同公民社會應有的價值觀」。

她又聲稱,儘管香港政府「好尊重言論自由」,她個人亦對傳媒專業「非常之認同」,但傳媒都是要「依法辦事」,「法律認為你有(權),你就有囉;法律認為你無,你就無」。她又指,雖然傳媒不應享有「特權」,但政府最近「完善」選舉制度,已將傳媒等同一般參選人,「好寬鬆」地讓在政府新聞處發佈系統內的傳媒可以查閱選民登記資料,形容政府現時做法已是「平衡各方利益,搵到一個對香港最有利的方案嚟到做」。

民陣被追殺 「警務處按法律辦事」

對於警方昨日去信民間人權陣線,指民陣涉嫌違反《社團條例》規定,並索取多項資料,林鄭指自己作為特首,不會評論警方就某一個案採取的行動,又稱在《基本法》和《香港人權法》下,香港巿民的言論、集會、結社自由受到保障,「但呢啲自由不是絕對,都要依法受到限制」,目的是要尊重和維護「其他人」的權利,亦要保障香港社會的秩序和穩定,「我相信亦肯定警務處採取呢啲行動係按法律辦事」。

