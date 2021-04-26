【本報訊】林鄭政府提出「疫苗氣泡」計劃，以接種疫苗作為放寬防疫規定的要求。飲食界立法會議員張宇人昨透露，業界已就該計劃與政府討論得「八八九九」，預料最快本周四實施。他指政府會推出一個專用流動應用程式，協助業界確認顧客是否有接種疫苗，更指已打針的顧客或毋須使用「安心出行」流動應用程式。

政府推App助分辨有否接種

張宇人昨接受電台訪問時表示，如疫情沒有惡化，疫苗氣泡有望本周四開展，屆時如全部員工接種疫苗，餐飲處所可營業至午夜12時，每枱放寬至6人，如食肆員工因身體不適合打針，毋須提交醫生證明，可以填寫不適宜接種疫苗表格代替，但若有人濫用措施，當局不排除會要求聲稱不適宜打針的員工提交醫生證明。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，食肆員工若身體狀況不宜接種疫苗，可下載申報表申報，但當局不接受因個人意願而拒絕接種，如作出虛假陳述，或要承擔刑事責任。

至於顧客使用「安心出行」，張宇人稱，15歲以下的顧客若有成人陪同，毋須使用「安心出行」，年滿65歲人士如沒有使用程式亦可填紙。他透露政府會推出一個業界專用的流動應用程式，一經掃描可得知顧客有否接種疫苗，更指已打針的顧客未必需要用「安心出行」；若員工及顧客已打針，可舉辦百人飲宴，政府有意要求不宜接種疫苗的顧客，參加宴會前接受核酸檢測，但具體要求尚未有定案。

黃家和則稱，上周與食衞局開會，當局透露該業界專用的流動應用程式，可檢閱食客是否有接種疫苗，食客毋須提供個人資料，只需「嘟一嘟」程式，畫面就會顯示三種不同燈號，代表食客已接種第一劑、完成接種兩劑及提供不正確資料。