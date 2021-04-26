【本報訊】籌建逾兩年的黃大仙祠財神宮昨開幕，吸引過百名善信參拜，為五座財神像貼金箔以祈福，有首次拜財神的市民特意來為港祈福。

財神宮昨午4時起開放前，排隊等候的人龍已沿中庭排至門外。四面玻璃牆的財神宮會取代原先面積較小的財神殿，市民過往只能離遠拜財神，在新財神宮則可用100元購買一塊金箔，貼在宮內五座財神像上。開放期間市民每六至八人一批進入財神宮，亦要先穿鞋套。

嗇色園監院李耀輝指，透明玻璃外牆令財神宮更「光猛」，並象徵香港四通八達，笑稱「你知啦，個社會樣樣嘢都要透明！」他表示財神宮亦可求瘟疫盡快過去、仕途暢順等。他稱因神像頭部「開過光」，提醒市民貼金箔時不要貼到神像頸部以上。

練馬師到場祈福

善信周小姐特意前來祈福，她表示 「希望屋企人平安、全香港人越來越好，因為過去兩年環境係比較差」。練馬師姚本輝亦將金箔貼在財神所騎的老虎頭上，象徵「帶領地位」。首次拜財神的方先生稱與親戚朋友同來，祈求香港「好啲、開心啲」。

新財神宮除供奉全新鑄造的趙公明元帥神像於殿堂正中，更增設面向東西南北四路的「招寶天尊 蕭昇」、「納珍天尊 曹寶」、「招財使者 陳九公」和「利市仙官 姚少司」四位神明的神像，合稱「五路財神」，象徵廣納東南西北中五方之財。