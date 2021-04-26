【本報訊】英國年初推出BNO「5+1方案」，居英最快六年便可獲得永久居留權，吸引大量港人移民。三個在英港人組織獲英國當局邀請共同進行調查，發現當地規定加上認知不足，令移英港人在英國尋找長期住處遇上不少困難，從而影響開設銀行戶口、子女申請入學等問題，建議當局列明BNO持有人擁最多五年租屋權。

英國港僑協會、克尼華人社會服務中心及Hong Kong Assistance and Resettlement Community（HKARC）上月以網上問卷訪問約230位新近移居英國港人，發現新移英港人大多選擇先暫住Airbnb或酒店，再尋找合適租盤或直接置業，惟臨時住址一般不被當地銀行、地產經紀或業主接受，令他們難以開設銀行戶口及租盤，甚至為子女申請入學。另英國租務條例規定，業主有法律責任核實準租戶有否合法身份租屋，不少英國人對BNO簽證不了解，故會直接拒絕租出。

倡BNO者有五年租屋權

30多歲的阿均去年一家四口移英，出發前預租三星期Airbnb，以為可順利找到租盤，惟事與願違，因阿均無租賃紀錄、當地住址和入息證明，業主一度要求他支付一年預繳租金，共約17萬港元，大大超出其預算，猶幸最後業主同意只收半年預繳費用。

組織建議當局修定租務指引，列明BNO簽證持有人有至少兩年半至五年合法租屋權，並加強對本地業主及地產經紀有關BNO簽證和特許入境許可（LOTR）的教育。他們又建議考慮將地方房屋協會改建空置物業，提供臨時住宿予新移英港人，教育部門亦可考慮放寬接受新移民以臨時住址作入學申請。