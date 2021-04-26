【本報訊】去年9月6日原是立法會選舉日，惟政府稱因新型肺炎疫情推遲選舉一年，有網民號召當日在九龍區遊行。退休漢當日在旺角因損壞警方封鎖線膠帶及抗拒警員被捕，他昨認罪，求情自言飲了酒，乘車打算前往旺角卻未能駛入，下車步行又發現去路被警察用橙帶封鎖，一時衝動下犯案。退休漢最終被判監14天，罰款1,000元。

被告曾偉光 （66歲）承認當日在西洋菜南街3號地下外損壞警務處一條封鎖帶，及抗拒警員25243馮浩及25351李詩樂。案情指他當晚7時許在警方封鎖線前撕爛橙色封鎖帶，警員調查及拘捕他時，一身酒氣的被告抖動身體、激動叫喊。警員鎖手銬並把他推往牆邊，被告掙扎欲脫離控制，用力郁動右膊三次，又捉住警員衣領似想撕破它。

求情稱驚慌掙扎

當值律師求情指被告領綜援，一家住劏房，持雙程證太太來港後因疫情無法返大陸，他當日與太太爭執，心情欠佳相約朋友喝酒。案發時他打算截車到旺角「再飲過」，但的士因人群聚集無法到達目的地，他下車前往又遇阻撓，一時衝動下扯爛燈帶，並因驚慌才掙扎。求情指出，被告沒打算參與該處集結，只因醉酒而令判斷力變差，願意賠償。控方表示不會申請賠償令。

主任裁判官徐綺薇指，案中最嚴重之處是拒捕，案情亦指被告曾作猛烈掙扎；最終刑毀罪判罰款，拒捕則判監14天。

案件編號：WKCC838/21