《蘋果》早前連環揭發香港童軍總會疫下舉行大型聚會，甚至逾百人「扮分枱」進行高層「榮休宴」。香港童軍總會香港總監劉彥樑在首場聚會舉行近一個月，加上有高層請辭明志後，終於首次具體回應事件，承認3月27日的「第一屆行政人員高級訓練班」畢業晚餐「可以延後或取消」；又指4月10日的「余煥懷榮休晚宴」因在香港童軍中心內的處所發生，並有童軍成員出席，故非常關注，會盡力配合政府調查。

作為香港童軍活動的總執行人、負責總會會務的香港童軍總會香港總監劉彥樑，近日在總會官網的「香港總監的話」欄目發文，首次回應上月27日以來接連有童軍成員捲入的聚餐風波。

認出事訓練班「安排有不足」 重申榮休宴非總會活動

對於3月27日舉行的「第一屆行政人員高級訓練班」，劉彥樑稱當時有採取適當的防疫措施，但稱「明白當日的安排確有不足之處，未有完善的考量」，例如畢業晚餐「可以延後或取消」，並稱會檢討及從中學習，以求日後有更周全安排。

而4月10日於香港童軍中心8樓中菜廳舉行、歡送九龍地域前副地域總監（常務）余煥懷的「榮休晚宴」，劉重申並非總會活動，而是私人聚會，但指事件發生在香港童軍中心內的處所，並有童軍成員以私人身份出席，總會非常關注。劉又稱，總會期望童軍成員遵守防疫措施，亦有要求承辦商循規守法。總會會盡力配合政府調查，在日後有進展或結論時會進一步交代。

稱對有高層請辭感痛心 將與各級領袖會面加強溝通

劉彥樑又不點名回應助理總部總監（教育）黃偉俊日前就事件請辭明志，稱對此感到十分遺憾及痛心，已與決定辭任的領袖會面，並將與各級領袖會面，日後亦會加強與領袖的溝通，盡力提供適切而有效的支援。

劉彥樑在文中感謝前線領袖在疫情期間設計網上活動維繫成員，計劃於5月有序地恢復所有童軍活動。劉又表示，作為管理層會虛心聆聽意見，作出周詳部署，謹慎行事，按部就班，以廣大童軍成員的需要及發展為大前提，亦為日後回復正常活動作好準備，又指童軍運動的成功需要前線領袖的支持。

香港童軍總會的「童軍總領袖」向來由港督或行政長官擔任，負責簽署總會各級總監委任書；香港總監則為香港童軍運動的總執行人，負責總會會務管理，並監督專業領袖及受薪職員，以及總會執行委員會等決議的執行。

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