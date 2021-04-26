美國黑人權益自1950年代民權運動開啟後漸受重視，惟系統性種族歧視根深柢固，涉黑人的警暴案仍屢見不鮮，令他們長期活在恐懼和不安中，擔心自己隨時成為下一位受害者。專家關注黑人正承受群體創傷，構成公共健康危機。

美國各地近期一再發生警員涉對黑人使用過份武力的事件。去年3月，黑人女子泰勒（Breonna Taylor）在路易維爾遭突然闖入其寓所的警員槍殺；弗洛伊德（George Floyd）兩個月後在明尼阿波利斯街頭苦苦哀求下仍被制服他的警員跪死；萊特（Daunte Wright）本月在明市駕車逃避截查期間，被誤拔實彈槍的女警射殺。這些案件的受害者湊巧都是黑人，令他們更不信任警隊，擔心自己會因膚色受迫害，形成種族群體創傷。

「被殺是我們社群常態」

青年組織「瘋城好孩子-恩格爾伍德」共同創辦人皮特曼（Carlil Pittman）親身感受到這種傷痛，他為去年多名黑人被警察殺害感到灰心和憤怒，稱「我們經常打開電視、facebook、Twitter、Instagram，看到像我們的人被謀殺，但（兇手）不用承擔後果……在手機按影片就看到有人被殺絕不尋常，但這已是我們的人、我們黑人和拉丁社群的常態」。

斯伯丁大學群體治療中心心理學家尼夫利（Steven Kniffley）指，黑人出現自殺率上升、預期壽命差距擴大和創傷壓力後遺症等問題，漸形成健康危機，認為除了他們獨有受歧視的經歷外，就難有其他原因解釋這現象。他又稱，「我們遺留了10或15代該處理、但未處理的創傷」，認為黑奴年代後每一代黑人都面對不同的歧視經歷，形成跨代創傷，造成很多與生理和心理健康有關的問題，並相信這些創傷已擴展至不限於警暴。

轟美多拒認同黑人貢獻

另有研究發現，警員殺害非持械黑人，會對接觸過這些案件的黑人心理健康構成不良影響，近半受訪黑人更聲稱曾在居住的州分接觸過至少一宗案件。有份參與研究的賓夕法尼亞長老會醫學中心醫生文卡塔拉馬尼（Atheendar Venkataramani）直言，這現象只在黑人身上出現。

為改善問題，維權組織「為了安全和公義聯盟的罪案倖存者」將發佈歷來首份議程，應對群體創傷；營運人托馬斯（Aswad Thomas）表示一些社區團體也正為該問題努力，形容警暴是系統性問題最可怕和可見的表徵，須迎頭痛擊。但在紐約的「非洲中心」行政總裁伊維拉（Uzodinma Iweala）認為要認清更根本的問題，批評美國不承認黑人付出的勞力、血、汗和眼淚，稱「美國在認清黑人的貢獻前，都不會視他們生存」。

美聯社