【本報訊】網民前年9月發起「機場交通壓力測試」，示威者徒步行出東涌，其間東涌游泳池有國旗被燒毀，一名涉案22歲青年被控侮辱國旗及縱火等四罪。青年不認罪昨受審，控方指被告曾在警署錄影會面中，招認因「一時衝動」及「英雄主義」犯案，又指他自願對警員展示他向友人承認拆下國旗的對話。辯方對相關證供有爭議，並指將傳召精神料醫生作供。

被告黃卓禮被控前年9月1日在東涌游泳池內，無合法辯解而損壞屬於康文署的閉路電視鏡頭、與身份不詳人士公開及故意以玷污或損壞等方式侮辱國旗、於泳池對面企圖用火損壞以橫額及雜物築成的路障，及在東涌美東路與達東街交界用火損壞水馬。

稱一時衝動及英雄主義犯案

控方案情指，被告當日響應網上號召，前往機場參與公眾活動。他途經泳池時受集結人士指示，以噴漆噴向泳池內兩支閉路電視鏡頭。被告又爬上旗杆拆下國旗遞給他人，有人在泳館外將國旗放進垃圾桶，其後拿出將其燒毀。未幾行人路上有人燃燒路障，被告從他人手上接過載有易燃液體的鐵罐，他倒出罐內液體並點火焚燒雜物，火勢蔓延至水馬。

控方續指，被告在警署錄影會面及警誡下，招認因一時衝動及英雄主義犯案，並自認爬上旗杆「型啲」，但稱沒參與燒毀國旗，只承認從旗杆拆下國旗，並在事後把自己的金髮染黑。聆訊今續。

案件編號：DCCC181/20