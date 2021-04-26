斥資半億建造、被巿民狠批做「小白象」嘅觀塘音樂噴泉，今個月22日正式啟用後，唔夠幾日部份設施懷疑損壞要維修，噚日康文署再出聲明，話池水受梘液影響，導致大量泡沫出現，即日起要關閉作清潔及消毒，難免令人諗到同日前「100毛」藝人東方昇去音樂噴泉直播用梘液「沖涼」，搞到音樂噴泉要關閉。

早前東方昇喺音樂噴泉拍直播節目，仲即場用梘液「沖涼」，當時康文署回應傳媒查詢時已不點名批評東方昇，呼籲市民用遊樂場地設施時要着重公德。八方噚日落去睇音樂噴泉，發現有關範圍已被圍封，現場有告示及廣播，話音樂噴泉及嬉水區要進行消毒及清潔，所以要暫停開放，不過從外面睇入噴水池，又唔多見水池入面有泡沫。

咁其實啲泡又會唔會整壞個音樂噴泉？八方問理大機械工程學系前工程師盧覺強，佢話一般噴水池嘅水會循環再用，所以都有濾水器，但就唔能夠排阻梘液泡沫，所以當局要重新換水先可以沖走泡沫，但佢話一般梘液泡沫，係唔會影響音樂噴泉嘅機件運作。

林日曦：我哋實撐東方昇

至於事件主角東方昇，八方有搵佢回應，佢以短訊回覆話：「唔回應啦！」至於《100毛》創辦人林日曦，前一日佢喺facebook出文，叫「大家醒醒吧」，話成件事重點「根本就唔係東方昇有冇用梘液」，而係「點解東方昇成日露體？」噚日佢又再發文，話雖然佢同啲同事真係好唔鍾意東方昇成日借啲意露體，但叫大家放心，「萬一佢有乜嘢事嘅話，我哋都實撐佢嘅，唔講咁多喇，我去返part-time賺定啲錢先」，至於做乜part-time？林日曦死都唔講，話「我想留返少少尊嚴俾自己」。

不過，噚晚網媒「香港01」引述消息，話前晚9點半噴泉表演前，有人喺嬉水區「倒梘液」，仲話職員當時已即時清理，但啲泡就越嚟越多，似乎今次事件又未必一定同東方昇用梘液沖涼有關。

李八方