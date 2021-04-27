《2020年入境（修訂）條例草案》 將於周三（28日）於立法會大會恢復二讀，條例賦予入境處處長有權禁止任何人出入境。關注鎖港條例工會聯合陣線、民陣及支聯會今日（27日）下午舉行聯合街站，呼籲市民關注條例的修訂。數名便衣警曾上前向他們查詢，拍攝他們開站情況及派發的宣傳單張，記下部份人個人資料後便離開。

民陣斥紅線每日不斷變 堅持開街站盼市民關注

民陣召集人陳皓桓表示，政府從來沒有就條例進行任何公眾諮詢，沒有詳細向市民解釋條例的實質影響，故開設街站是想讓市民有更深了解、關注條例，以盡力表達其意見，「起碼留意咗法例通過之後，呢條法例影響，呢個係民間團體，或者每個香港人責任。」

他提到，政府的紅線每日不斷轉變時候，難以預計警方及政府行動，所以他做好本份，繼續開街站，令市民更關注條例，「大家都繼續做自己可以做嘅嘢。」他續說，街站反應不錯，已差不多派畢已預備的宣傳單張，「香港市民唔係唔關心而家法例、社會發生嘅事。」

關注鎖港條例工會聯合陣線發言人鄧建華在街站表示，條例賦予入境處處長有權禁止任何人登機，影響全港市民岀入境自由，相關方案最快或周三於立法會二讀通過。他明白，現時在建制派控制議會情況下，開街站阻止法案的機會很渺茫，仍希望讓市民更認識條例的深遠影響，「希望大家千祈唔好習慣、麻木，即使我哋做到嘅嘢非常之少，仍然要有人企岀嚟發聲，喺呢個局勢提醒香港人，政府嘅所作所為。」

關注組織質疑違《人權法案》

關注難民權利的非牟利組織Justice Centre Hong Kong發聲明，期望立法會充份考慮公民社會組織及其他持份者，包括大律師公會，就條例草案有關免遣返聲請審核機制部份提出的人權憂慮。聲明提及，相關憂慮包括條例草案中，授權當局為免遣返聲請人的法律程序指定語言的建議，質疑削弱程序公義，亦有機會違反《香港人權法案》第11(f)條、《法定語文條例》及政府的《促進種族平等行政指引》。

聲明指，香港多年來平均接納少於1%的免遣返聲請，亦是世界上發達地區中尋求庇護成功率最低的地區之一，反映統一審核機制的系統性問題，包括聲請人缺乏法律代表，以及審核裁決的質素參差。Justice Centre聲明提及，希望立法會能繼續充份考慮香港在本地和國際法律下的人權責任，仔細審議條例草案，重申香港必須履行其責任，保護逃離迫害、酷刑及其他嚴重人權侵犯的尋求庇護者及難民。

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