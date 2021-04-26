本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港連續三日沒有源頭不明個案，據悉今日（27日）新增8宗確診，當中5宗屬輸入個案，3宗屬本地流行病學關連。由於沒有源頭不明個案，故即使本地「零確診」一日即斷纜，今日衞生署仍然不設疫情記者會，是連續4日沒有召開疫情記者會。

而針對3宗本地流行病學關連個案，政府周一晚已公佈，3個處所因錄到的初步確診個案而被納入強制檢測公告。另外有22間學校，包括跑馬地瑪利曼小學、屯門圓玄小學，以及20間幼稚園，因爆發上呼吸道感染個案，亦被納入強制檢測。根據公告，任何於4月13日至26日期間曾身處相關處所人士，須於4月28日或之前接受檢測。受檢人士若在4月24日至26日已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。而20間幼稚園的受檢人士，選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於4月30日或之前交回樣本收集瓶。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日（27日）會在荃灣海之戀第7座增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。

所有市民

●大埔社區中心籃球場（至4月30日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月30日）

●中環愛丁堡廣場（至5月3日）

●黃大仙廣場（至5月3日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至5月3日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月3日）

●尖東加連威老道100號（至5月3日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月3日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月3日）

●元朗安興遊樂場（至5月3日）

●天水圍天瑞體育館（至5月3日）

●屯門建生社區會堂（至5月3日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月3日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月3日）

●沙田大會堂廣場（至5月3日）

供該區須強檢人士或職員

●荃灣海之戀第7座6樓平台對出空地（4月27日至28日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月3日）

●沙田大會堂廣場（至5月3日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日），會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月25日18:15）

11,740宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

少於10宗疑似確診

●死亡個案

209宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多9人出院（第11514、11616、11652、11661、11664、11682、11684、11693、11722號個案），共11,363人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

134名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、2人嚴重（第10358、11654號個案），其餘129人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至4月27日14:30）

兩岸疫情最新數字：大陸昨（26日）新增11宗確診個案，均為境外輸入病例，分別為四川5宗、廣東2宗，內蒙古、上海、浙江、重慶各1宗，累計確診病例90,610宗，死亡病例共4,636宗。台灣則累計確診1,110宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至4月27日08:10）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.47億、死亡人數超過311萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,211萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.2萬。印度確診人數超過1,731萬，死亡人數超過19.5萬。巴西確診人數超過1,436萬，死亡人數達39.1萬。法國確診突破550萬。俄羅斯、土耳其、英國確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、羅馬尼亞、伊拉克、菲律賓等10國確診宗數均超越100萬大關。

世界衞生組織助理總幹事西茂（Mariangela Simao）周一說，會在這兩周內決定是否批准緊急使用中國兩大疫苗，「國藥」會在本周內有決定，「科興」則會在下周內有決定。如果獲批，將是首次有非西方疫苗獲世衞緊急批准使用。世衞目前批准輝瑞／BioNTech、阿斯利康、強生。Moderna的緊急使用申請亦會在本周審核。

●伊朗國營電視台周一報道，錄得單日最高病亡人數496，打破去年11月486人紀錄，累計死亡人數突破7萬；單日確人數則為21,026，累計2,417,230人確診。

●土耳其總統埃爾多安周一宣佈，周四晚間至5月17日清晨全面封鎖，所有工作場所暫停活動。就宵禁時間長短或封鎖程度而言，這都是土耳其針對疫情實施的最嚴厲防疫措施。

●法國重症患者周一突破6,000人，是去年4月以來再度突破6,000關口。

總統馬克龍表示，官方計劃分四階段解封，逐步恢復開放部份公共場所。根據該計劃，5月3日將解除民眾出行限制；5月中旬重新開放部份商店和文化場所；5月底或6月初在發病率低的地區重新開放餐館；6月中旬計劃重新開放體育運動場所。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,119,748 (572,625)

印度 17,313,163 (195,123)

巴⻄ 14,369,423 (391,936)

法國 5,565,075 (103,415)

俄羅斯 4,717,321 (106,783)

⼟⽿其 4,667,281 (38,711)

英國 4,422,522 (127,687)

意⼤利 3,971,114 (119,539)

⻄班牙 3,488,469 (77,738)

德國 3,312,653 (81,786)

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