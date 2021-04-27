特首林鄭月娥早前舉行記者會，宣佈「疫苗氣泡」。飲食界立法會議員張宇人透露，業界預料最快周四執行放寬營業限制的措施，又指政府會推出業界專用的應用程式，予食肆核實客人的疫苗接種史。林鄭今早出席行會前見記者，被追問有關應用程式進展，能否趕及周四推出時，預告食衞局下午將舉行記者會，向公眾交代周四放寬營業處所及關閉多月的處所復業方案。她又說，近兩周當局不斷與業界坦誠溝通，尋求最好方案，新路向是爭取盡量讓香港各行各業逐步有序回復正常，避免再一刀切執行管制社交距離及營業處所。

另外，對於華大基因再次出錯，出現假陽性樣本，追問林鄭對華大基因有何懲罰，而回港易等計劃擴展在即，檢測量增大，政府如終止與華大基因合作會否有後備計劃。林鄭說，檢測對抗疫最為重要，本港檢測能力由初期僅數千，增至今日超過十萬，是靠着私人化驗所努力，而華大基因在抗疫初階是重大合作夥伴，在政府推行普及檢測時亦擔當重要責任，但對於近日出錯，需要認真嚴肅處理，因為無論是假陽性或假陰性都會為有關人士帶來好大困擾。

她稱會嚴肅處理合作夥伴的實驗室檢測安全守則是否做得妥當，而港大微生物學系講座教授袁國勇早前已到華大基因實驗室視察及發現有問題，華大亦已致歉及承諾改進，至於食衞局會採取甚麼行動需要交由局方評估，但林鄭強調要同時顧及整體抗疫能力會否因一個懲罰行動而削弱檢測能力，重申檢測能力非常重要，需要作出適當平衡，現時最重要是與華大基因合作，改善檢測安排。

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果燃台

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