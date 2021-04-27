四名大專生被指於前年11月在中文大學二號橋一帶參與暴動，案件今在區域法院續審。受審女生的代表律師向作供警員指出，女生當時在行人路背靠欄杆、猶如瑟縮一旁般站立，及後準備轉身離去時，遭警員捉住。及後女生遭作供警員制服地上，另一警員用警棍毆打女生，作供警員見狀，遂以女生已沒有反抗為由出言制止同袍繼續施襲。作供警員庭上否認此事。

警員2920陳振盛供稱，當天追捕示威者至物管處外，捉住第四被告鄧希雯，其間第四被告一度「揈」開他的手並且掙扎，導致二人雙雙倒地。辯方盤問指，第四被告的背囊內其實除了警方撿取的物品外，另有第四被告的內衣褲和手提電腦。陳表示沒印象見過上述物品，又稱搜查背囊一事是由女同袍負責。

辯方亦指，第四被告當時在行人路背靠欄杆、猶如瑟縮一旁般站立，並在準備轉身離去時遭陳捉住。陳對第四被告是否瑟縮一事表示沒有印象，但不同意第四被告準備離開時被制服一說。

辯方亦指，陳並非甫起步便鎖定第四被告；而他捉住第四被告時，陳已經在第四被告的身旁或身後。陳只稱第四被告身處他的左前方，又稱追捕期間一度打算捉住其他人，但不成功。陳另同意辯方所指，他首次看見第四被告、捉住第四被告以至二人倒地，三件事緊接發生。

辯方又指，第四被告遭制服在地上後被另一警員用警棍毆打，惟陳以第四被告已沒有反抗為由出言制止，陳否認有此事。

四名被告為中大學生陳起行（22歲）、理大學生李俊皓（25歲）、專業教育學院學生張俊浩（19歲）及中大學生鄧希雯（24歲），控罪指他們於2019年11月12日在中大二號橋及環迴東路一帶和他人參與暴動。陳、張及鄧各被控在非法集結中以護目鏡、防毒面具及濾罐蒙面。張另被控管有雷射筆。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC362/20】

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