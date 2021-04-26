【本報訊】大角嘴14歲唐狗女「大耳」多年來溫馴親人，更會提醒街坊警察抄牌，成為區內「殯儀館大使」，深得街坊喜愛。本月中，牠不幸遭駛經的白色私家車撞死，司機更不顧而去。主人明哥昨在殯儀館外為愛犬設靈，多名街坊到場致祭，明哥不打算追究涉事司機責任，僅要求對方致歉，「希望佢自己良心發現，做返啲佢應該做嘅嘢」。當區區議員已去信警方要求跟進及調查事件，還大耳公道。

本月15日晚上8時許，大耳如常在殯儀館外活動，突遭駛經私家車撞倒。有網民其後上載車cam片段，當時大耳在馬路行走，一架白色私家車從後撞倒牠，並指「個司機撞到大耳之後有落車睇，但睇完就揸車走咗」。大耳被撞至重傷倒地，街坊發現後即通知狗主明哥，明哥趕至現場，將牠送到獸醫診所搶救，惜留醫兩日後不治。

明哥昨在九龍殯儀館為大耳設靈，靈堂位於大耳生前的狗屋旁邊，明哥為大耳準備紙紮狗屋「大耳豪宅」、狗糧及狗玩具。街坊更為大耳撰寫悼辭。「你並不像很多名犬那麼珍貴值錢，但卻是我們心中的無價之寶，14年的相互相伴，帶給各人欣喜快樂」。大耳昨午3時在元朗寵物善終火化，明哥不打算追究涉事司機責任，惟希望「出嚟認錯又好，道歉又好，希望佢自己良心發現，做返啲佢應該做嘅嘢」。

街坊讚有靈性：見警抄牌即吠

明哥指大耳從小於大角嘴區成長，幼年時由九龍殯儀館對面一幢大廈的保安員飼養，隨後保安員失業，無法再照顧牠，在殯儀館工作的明哥遂收留大耳，大耳則成殯儀館大使。由於牠平易近人，慣於被人任摸任抱，許多曾在殯儀館辦理喪事的市民，對大耳都不感陌生。

在殯儀館對面開花店的劉先生與大耳感情深厚，「由細睇到佢大」，提起大耳即悲從中來，泣不成聲。他指大耳溫馴親人，甚有靈性，警員及交通督導員到場抄牌，牠便會吠個不停，提醒街坊開車離開。街坊何女士表示，大耳生前一見到她便會「主動走埋嚟」，十分友善，希望涉事司機「嚟鞠個躬，裝炷香、講聲對唔住」。

民主黨油尖旺區議員曾自鳴昨到場致哀，他指大耳是區內街坊，在區內生活十多年，一直深受街坊愛護。意外當晚明哥趕至現場帶大耳去醫院時，司機一家五口仍在場，當中有女子操不純正廣東話，「佢哋冇施以援手及承認責任，之後更離開現場」。他已去信警方要求跟進及調查相關事件，並了解當中有否人涉殘酷虐待動物或涉不小心駕駛等罪行，還大耳一個公道。