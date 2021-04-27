美國藥廠輝瑞（Pfizer）正研發治療COVID-19新口服藥物，是一種蛋白酶抑制劑，適用於感染初期，或可減低患者需入院和深切治療部的機會，目前有60名自願者參與臨床測試，如研發成功新藥有望最快今年底推出。惟專家指本港曾使用同屬蛋白酶抑制劑的藥物，其副作用較多，需待更多臨床研究才能確認新藥效用。

初期患者或毋須入院

英國《電訊報》（The Telegraph）報道，輝瑞於2月8日已獲監管機構批准，就一款口服新藥在人體身上進行臨床測試，目前廠方已招募了60名18歲至60歲、身體健康的成年志願者，分別在美國及比利時服食第一粒藥丸，測試將為期145天分三期進行，首階段於下月25日結束，從志願者取得的文件顯示，新藥物已進行過動物試驗，沒有出現明顯風險或副作用。

臨床測試中志願者會隨各個臨床階段，獲發不同劑量和隨機組合的藥物，以觀察藥物在人體內的耐受性，以及進食會否對藥物造成影響。輝瑞首席科學家多爾斯騰（Mikael Dolsten）上月透露，正研發一種代號「PF 07321332」的口服藥物，適用於感染初期，令患者毋須入院或深切治療部。輝瑞指該藥物能有效抑制蛋白酶和阻止病毒在體內複製。如後續更大規模的測試順利，不排除今年秋天可分送到醫院及診所。

港曾用同類藥物

政府抗疫顧問專家、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指，該新藥同屬蛋白酶抑制劑，香港以往都有使用同類藥物Kaletra，但因出現太多副作用包括肝炎和肚瀉，「好多病人特別係長者都頂唔順」，料該款新藥或會出現類似副作用。他又指因現階段藥物未進行隨機雙盲臨床試驗，未能確認其實際效用。

崔俊明：需更多臨床研究證據才能比較

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，蛋白酶抑制劑與抗愛滋病毒藥物有相似藥理，可透過抑制病毒的蛋白，令病毒複製出不成熟和失去傳染性的病毒，減低病毒在患者體內的數目，而瑞德西韋則是抑制病毒RNA複製，兩者有很大分別，但需要有更多臨床研究證據新藥的藥理、安全性和有效性才能作比較。

港現時用藥以干擾素和利巴韋林為主

醫管局去年曾修改對確診病人的用藥指引，以干擾素和利巴韋林為主，如病人不能使用利巴韋林才轉用蛋白酶抑制劑，因使用蛋白酶抑制劑容易導致病人出現肚瀉，效果不佳。而瑞德西韋則適用於第二階段「肺炎期」，即病人出現呼吸困難和肺片花時，醫生可使用高流量氧氣、瑞德西韋和血漿等作治療，惟到第三階段如病人出現嚴重炎症，免疫系統反應過大攻擊肺部時，就會使用類固醇地塞米松減輕炎症反應。

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