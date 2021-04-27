港府實施強制檢疫措施，或首次面對法律挑戰。早前一名38歲菲律賓籍女傭確診染疫，更驗出帶有N501Y變種病毒。她與僱主居住的半山堅尼地道8號Kennedy Terrace，全幢居民要遷入隔離營21日，包括東亞銀行聯席行政總裁李民斌。有該大廈住戶質疑強制檢疫的法律基礎，向衞生署發出律師信，並揚言考慮向高等法院緊急申請人身保護令。

本報收到一封Kennedy Terrace 21／22樓及25／26樓住戶向衞生署發出的律師信。信中指，涉事住戶本月23日被送往檢疫中心進行21天強制檢疫，但指署方人員未有告知有關強制檢疫的法律基礎或書面命令，要求署方以書面形式解釋，若於24日晚上10時仍未收到答覆，會考慮向高等法院緊急申請人身保護令，要求法庭頒令立即釋放有關住戶。

衞生署回覆查詢指，已收到有關受檢疫人士委託律師致本署的信件，現正處理，有需要時會徵詢律政司法律意見。根據《預防及控制疾病條例》第599A章，有關人士正於檢疫中心接受檢疫。

東亞銀行聯席行政總裁李民斌主動向傳媒澄清，自己並非向衞生署發律師信的住戶。李又指，為顧及公眾健康，會尊重當局的安排，並已配合進行強制檢疫及檢測的安排。

大狀：影響個人不便未必構成合理理據

大律師陸偉雄表示，首次聽聞有人因強制檢疫而考慮向法庭申請人身保護令，他估計涉事住戶可能想從衞生署一方了解更多法律理據，但最終法庭接納與否，需視乎有否理據和逼切性，若單純因強制檢疫影響個人的不方便，則未必構成合理理據；若確診患者有傳播風險，相關的接觸者要強制檢疫，相信也是法庭考慮因素之一。

驗出帶有變種病毒的38歲外傭於3月27日從菲律賓抵港後，在西營盤華美達海景酒店檢疫至4月16日，完成21日檢疫後，4月17日到堅尼地道8號Kennedy Terrace的僱主家中，直至4月22日檢測後確診，翌日全幢大廈居民被送往隔離營，包括東亞銀行聯席行政總裁李民斌。

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