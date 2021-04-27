醫學界前立法會議員梁家騮於2002年帶領公院醫生，就超時工作補水與醫管局打官司，最後終審法院裁定醫生休息日及法定假期候召可獲補償，梁獲賠逾170萬元。惟梁質疑稅務局將該賠償額納入薪俸稅計算，做法不妥，遂向高等法院提出上訴。法官今聽取雙方陳詞後頒下判詞，指有關賠償的本質是補償梁的休息日而非工作收入，若果賠償因要課稅而減少，實屬諷刺和錯誤，故裁定梁家騮勝訴。

申請人梁家騮，答辯人為稅務局局長。終審法院2009年裁定公立醫院醫生休息日及法定假期候召須獲補償，但超時工作仍不獲補償，梁最終獲賠約176萬元。惟2018年12月，稅務局局長表示該筆賠償須納入2012/13年度薪俸稅計算，稅務上訴委員會並於去年駁回梁的申訴。

法官陳健強今在書面判詞中指，該筆款項具雙重特徵，除了是醫管局違反僱傭合約之賠償，亦是梁履行僱傭合約工作的收入。然而，假設梁在放假期間被要求出席局方的工餘活動，例如慈善足球賽，雖然球賽不屬於合約指定工作範疇，但剝奪了梁的休息日，故他亦可獲得賠償。

因此，賠償金的本質是補償梁的休息日，而非工作收入；若果放假期間工作反而要課稅，導致賠償減少，實屬諷刺和錯誤。

法官不同意局方所指，即使梁是出席球賽，有關賠償仍須課稅，因為不是所有僱主支付的款項，均屬於梁的工作收入。況且局方同意若果局方以補假方式賠償，則不需要課稅。法官認為，不論補假或賠錢，均不會改變賠償的本質。

此外，局方亦同意僱傭合約列明梁有權休假，而且他已在其合約薪金的課稅中，間接支付了休假日的稅款。法官直言，看不到為何梁被剝奪休息日後，須就假期補償再交稅，最終裁定梁上訴得直。

【案件編號：HCIA3/20】

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