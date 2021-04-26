【本報訊】47名民主派因參加初選被控違反國安法下串謀顛覆國家政權罪，多人仍在還柙候審。昨早張超雄、郭家麒妻子等人先後到赤柱監獄探訪，張探望手足後表示：「唔適應都要適應（獄中生活），日子都係難過。」

袁嘉蔚︰站穩接着政權發球

昨早8時多，陳志全男友人、郭家麒妻子及張超雄先後到達赤柱監獄探訪，約10時多離開，張超雄表示來探望手足，「唔適應都要適應（獄中生活），日子都係難過，暫時都OK，但有時基本衞生嘅物品好似牙線，都要申請好耐。」

還押在羅湖懲教所的田灣區議員袁嘉蔚，對目前情況感到「生命就是恒常糟糕，沒關係」，多謝同路人「排山倒海的關心」，「這一天是預計之內，荒謬如常，憤怒如常」。袁又認為「政權這樣直線發過來一球，我們站穩接着就好，在支離破碎的日常，我們沒有躲避的空間，惟有堅守自己的位置，用僅餘的時間做最多的事情。」她亦感謝團隊「願意陪我扛起這份不穩定的工作」，還說「那一天，我答應會令田灣變得更好，這個誓言，我始終沒有違反。」

沙田區議員岑子杰透過fb表示感謝大家來信，「很多『寫信師』經社民連寫信為我打氣」。他指大家的信很有心思，最深刻是「有朋友畫圖教我做瑜伽」，又有一位知道他喜歡畫眉，竟想到用眉筆寫信，讓他心感溫暖。