【本報訊】在建制派全力配合北京大幅修改香港選舉制度下，立法會前後僅用十天即極速完成逐條審議相關修例的工作，並於本周五開始審議政府提出的修正案。建制派會上要求進一步收緊查閱選民登記冊，政制及內地事務局常秘鄧忍光指，政府會要求索取選民登記冊資料人士提供身份證明文件，一旦濫用會有相應罰則，但建制仍拒收貨，最終鄧答應考慮建制要求。

鄧忍光：返去考慮吓

立法會昨早就「完善」選舉制度的法例舉行第十次會議，政府代表會上指當局修例後，明年5月1日起只會讓「指明的人」查閱立會選民登記冊資料，「指明人士」包括屬政府新聞處新聞發佈系統的登記用戶；曾在先前選舉獲取過相關資料的團體或組織；曾在先前選舉獲有效提名候選人代表的團體或組織；以及公開宣佈有意安排任何人在下次選舉參選的團體和組織。

建制派謝偉俊質疑，當局讓有意派員下次參選的團體和組織索取選民登記資料，做法過於寬鬆，促政府「收返緊啲」。鄧忍光回應稱，當局修例時除要考慮和照顧有選舉歷史的人士和組織，亦要考慮有組織或人士屬首次參選，認為要在公平原則下讓有關人士查閱選民登記冊。

謝其後再質疑，政府若想防範有人透過索取選民登記冊資料「搞鬼」，應進一步收窄查閱選民登記冊範圍。鄧回應稱，政府會要求索取選民登記冊資料的人士提供身份證明文件，亦要簽署選舉事務處表格，申明資料是用作選舉相關用途，一旦濫用有相應罰則處理，但謝偉俊仍拒收貨，再次要求政府收緊現有做法，鄧忍光此時則說：「我哋返去考慮吓呢個建議。」