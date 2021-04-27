市民前年10月13日發起「神獸罷鷲」行動，抗議政府強推蒙面法，當日有近200名示威者在牛頭角港鐵站外聚集，警方最終拘捕一男四女。五人今就參與非法集結等10罪受審，其中一名17歲女生將會認罪，其餘四人則否認參與非法集結，質疑警方認錯人，並指警方誤將在現場拘捕其餘人士的物品「撈亂」為被告所有。控方則承認警員未能指出個別被告於現場做過甚麼行為。

案中五名被告依次是學生陳松琛（20歲）、女子林恩鈴（25歲）、賴姓女學生（17歲）、女學生吳欣庭（21歲）及何俏朗（20歲）。案件由裁判官鍾明新審理。

代表首被告的大狀透露，將爭議警方錯誤辨認首被告，指傳媒直播新聞影片及現場閉路電視影片其實拍不到首被告。大狀要求控方嚴格舉證，並指影片質素不夠好，根本未能看清楚，更指首被告及第五被告是在港鐵站對開200至300米被捕。

另有辯方大狀爭議現場有否出現非法集結；亦有大狀稱會爭議證物鏈完整性，質疑警方在現場將其餘被捕人士被搜出的物品「撈亂」為屬於部份被告。吳何兩名女被告的辯方代表亦指兩人當時沒戴上蒙面物品。

控方則確認警員證人僅能說出現場出現非法集結，不能指出個別被告做過甚麼行為。惟控方認為當時各被告衣著獨特，希望鍾官能依據被告衣著及髮飾，在看過有關影片後作出裁斷。

五名被告共同面對非法集結罪，涉於前年10月13日在港鐵牛頭角站外參與非法集結。五人另被控在非法集結使用蒙面物品罪，指他們同日同地使用掛耳式口罩或以布蒙面。

案中首被告另被控管有適合作非法用途工具罪，被指同日同地管有三支士巴拿及三包膠索帶。次被告林恩鈴另被控管有適合作非法用途工具及管有物品意圖損壞摧毁財產兩罪，涉於同日同地管有一罐打火機油、一卷鐵線連一個扣、一袋膠索帶及一罐黑噴漆。

控方將會傳召11名證人，聆訊開始傳召證人。至於將認罪的17歲女生，將於下午處理。

【案件編號：KTCC633/20】

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