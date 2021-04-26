【本報訊】以往5.1勞動節，多個工會均會舉辦遊行，惟自國安法生效後，港人遊行自由已被禠奪。職工盟總幹事蒙兆達昨表示，已向警方申請在今年5月1日舉辦遊行，但對結果不感樂觀，已有心理準備如去年般在各區擺街站代替遊行。

警未反對遊行已問會否上訴

數名職工盟成員昨傍晚在荃灣路德圍一帶擺街站，公佈周六的5.1活動內容。蒙兆達表示，職工盟向警方申請遊行人數減至500人，並提出四人一組、每組相隔1.5米等防疫措施，由灣仔盧押道出發遊行往政府總部。蒙兆達引述早前與警方開會的職工盟幹事稱，警方回應非常負面，甚至問及該幹事會否上訴，直言「都未反對就問上唔上訴」，又稱警方擔心遊行人龍「太長」。

蒙稱現時仍未收到警方的反對或不反對通知書，但對申請結果不感樂觀。他又稱職工盟已準備如去年一樣，在各區擺街站代替遊行，現已確定將擺放至少11個街站，正聯絡更多工會參與。

他指，職工盟今年的五一主題是「亂世掙扎──負重前行」。他稱現時身處亂世，勞動節不能再只限於勞工議題，而是要抵抗政權。他稱不得不承認現時是抗爭運動的低潮，但很多港人未有放棄，工會及各界仍要用不同方法抵抗暴政，讓政權知道人心不死。

職工盟亦在街站派發一批印有舉中指的透明卡，並印上「揸緊宗旨」、「千祈唔好懶」的標籤，呼籲市民取後拍攝仿效藝術家艾未未向不同建築物舉中指的相片，再上載至社交媒體。至傍晚7時許，數名警員截查所有在場的職工盟成員，之後一直在旁駐守。最終街站提早半小時，於晚上7時半結束。