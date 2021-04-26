【本報訊】香港與新加坡「旅遊氣泡」計劃原定去年11月22日推出，因香港爆發第四波疫情而臨門「撻Q」，隨着疫情漸趨緩和，兩地政府經商議後，決定5月26日重啟旅遊氣泡計劃，但新增多項嚴謹規定，包括參與計劃的港人需完成接種兩劑疫苗及最少14天，以及抵達當地機場須接受檢測，並在申報住處隔離至接獲陰性檢測結果為止等。

商經局局長邱騰華昨於記者會上表示，最新星港旅遊氣泡計劃5月26日正式啟動，屆時兩地旅客須乘搭專屬航班往返，首兩周來往兩地航班每日一班，每班有200名旅客；至6月10日起，每日往返兩地航班增至2班。

抵新加坡機場須檢測

計劃新增多項規定，其中港人需完成接種兩劑疫苗及最少14天，才可參加計劃，但新加坡來港人士卻無此要求；原只要持有72小時內的認可核酸檢測陰性證明的港人，在抵達新加坡機場後毌須接受檢測，但新安排下，港人抵達當地機場須接受檢測，更須在申報住處隔離至接獲陰性檢測結果為止。

熔斷機制亦「加辣」，除了若新加坡或香港本地無關連個案7天平均數超過5宗即暫停兩周之外，如兩地於暫停兩周的最後一日回落至不超過5宗，其後連續3日本地無關連個案每日維持在3宗或以下，而第3日本地無關連個案7天平均數不超過5宗，才可恢復計劃。

被追問為何只有港人須接種疫苗才可參與計劃，新加坡則無此規限，邱騰華解釋，「我哋本身有咁嘅條件叫市民接種」，故鼓勵港人接種。如有醫生證明不宜打針或未滿16歲可獲豁免。

檢測費用方面，他指參與計劃的人士須承擔檢測費用，本港每次收費240元；新加坡每次約200新加坡元（約1,170港元）。如星港「旅遊氣泡」順利實行，預計下一個氣泡計劃將與澳洲或新西蘭商討。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，星港旅遊氣泡來港人士僅靠上機前72小時檢測把關，有機會因採樣誤差或病毒處於潛伏期而出現假陰性個案，增加本地傳播風險。他又留意到新加坡爆發「外勞宿舍群組」，需密切關注病毒有否傳入社區，評估病毒透過漏網之魚輸港的風險。至於參與計劃的新加坡旅客毌須打針，林指從醫學角度考慮，「當然又檢測又打疫苗，做足晒就最穩陣」。