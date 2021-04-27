市民前年11月8日發起悼念科大男生周梓樂活動，其中在香港仔海傍道一帶有人群聚集，20歲男學生疑以雷射筆照射警員被捕，被控《公安條例》下的在公眾地方管有攻擊性武器罪，若果罪成必須判處拘禁刑罰。案件經審訊後，東區法院裁判官鄭紀航今指案中4名警員在交收雷射筆時皆未作記錄；基於證物鏈的完整性成疑，裁定男生罪名不成立。本案或是鄭官處理抗爭案以來，首宗裁定脫罪的同類控罪案件。

旁聽席上人士在宣判之後，一度拍掌歡呼，保安即時勸阻。正就讀大學的被告盧建熹，散庭後對裁決結果表示高興，自言被捕至今「拖咗年幾」，一直備受壓力，生活及學業均受影響。他感謝家人及朋友對他的支持，只望往後專注於大學學業。

現年21歲的盧建熹，被控前年11月8日在香港仔海濱公園的公眾地方無合法權限或合理辯解，攜有一個能發出雷射光束的裝置。

裁判官甫開庭便裁決 一度忘記讓控辯雙方口頭補充結案陳詞

案件原定今早聽取控辯雙方結案陳詞，惟裁判官鄭紀航甫開庭即開始宣讀裁決，直至讀到控罪詳情時才記起陳詞安排。及後他向控辯雙方表示已細閱書面陳詞，並詢問雙方有否補充。控辯皆表示沒有補充後，鄭官從頭開始宣讀裁決理由。

鄭官裁決稱，控方案情指警長34808鄭家瑋案發當晚11時許接報有人於香港仔海傍道聚集堵路，於是與同袍乘巡邏車到場，駛至香港仔中心外，看見上方行人天橋有6名男子逗留叫囂。稍後，坐在巡邏車上的鄭遭一名男子持發出綠光的棒狀物照射，他遂下車，再遭被告用雷射光照向頭及眼，於是出言喝止。

另一警員、即控方第二證人後來下車，跨過馬路中間石壆追截正在逃走的男子，最後截停被告，並將被告身上的背囊交予另一高級警員搜查，搜出一支可發出綠色光束的雷射筆。被告警誡下稱：「支筆要嚟觀星咋！」

鄭官續指，第二證人其後將雷射筆交予另一警員、即第五證人處理。其後證物再先後交到另外三名警員證人手上保管或處理，最後交到負責檢驗的總督察手中，全程總共牽涉6名警務人員。其中除第二證人有記錄將證物交給第五證人的日期和時間外，其後4名警員證人均沒有記錄交收證物時間。

辯方曾質疑有警員干擾證物

直至去年年底，警員證人才補錄書面供詞。然而，第五證人指出，將所有證物交予下一手警員時，沒有將證物一一羅列，未知是否包括涉案的雷射筆。

鄭官稱，被告案發後因涉及管有攻擊性武器及非法集結等罪被捕，而案中的武器指的正是該支雷射筆。警方起初便應清楚知道，該支雷射筆是本案重要證據。惟從第五證人開始，保管證物的警員卻都沒有將交收內容記錄下來。

鄭官表示，雖然呈堂證物的外觀、包括長度和可射出綠色光的特性，與第六證人警員拍攝證物相片中的雷射筆相似；惟客觀上證物鏈連貫性已有所缺失，影響證物鏈的完整性。基於控方無法在毫無合理疑點下證明呈堂雷射筆便是案中搜出的那一支，故裁定被告罪名不成立。

本案審訊時，辯方爭議證物鏈連貫性的同時，亦質疑負責拍攝證物相片的第六證人警員曾干擾證物，指在呈堂證物照片中，其中一幅的雷射筆筆頭附有濾光蓋，但其餘相片的雷射筆卻沒有。第六證人當日回應時支吾以對，並稱已忘記；惟鄭官今日的裁決中並無提及這點。

【案件編號：ESCC713/20】

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