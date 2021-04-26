財政司司長前政治助理羅永聰人氣急升，始於2017年協助前上司曾俊華競選特首，當時連對手林鄭月娥也公開大讚他，「阿聰做得非常好，如果我選到，我不如請阿聰加入我嘅團隊」。4年過去，林鄭最終也「請」到羅永聰加入「團隊」，參與重要政策游說工作。

特首選舉完結後，羅永聰開設了公關公司，接了多項政府工作，包括為「土地供應專責小組」製作電視宣傳廣告及特輯等，及大灣區Facebook專頁「拾壹城話」 。今次再為林鄭五大立法工作之一的引入海外港人醫生做公關工作，可見羅永聰受器重程度。

馬仲儀：不覺政府有拉攏意欲

不過，公共醫療醫生協會會長馬仲儀形容，暫時不感受到有游說攻勢。另有醫生表示，不覺得政府或公關有意拉攏他們，「無人游說我哋支持條bill（草案），問我哋有咩要求，唔覺得同政府分歧少咗」。該醫生指，特首態度強硬，表明要引入海外港人醫生，立法會也一定會通過，相信公關公司都沒有甚麼游說的籌碼，公關安排會面，只是各自表述，「走過場」式場合，而支持政府方案的主要是親中或親建制醫生，也不需要特別拉攏。

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