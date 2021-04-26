【本報訊】疫情肆虐全球逾年，旅遊業幾乎停擺，再有旅行社「執笠」。有35年歷史的安運旅遊宣佈結業，料約200名旅客受影響，涉及旅費約400萬元。安運旅遊老闆指疫情持續，政府短期補助長遠不足以維持業務，無奈結業。業界指安達是本港自由行訂票「鼻祖」之一，對其結業大感可惜。

安運旅遊總行設於觀塘，三間分店位於旺角、銅鑼灣及荃灣，昨早各店已鎖門，以紙張遮蓋玻璃門外，貼出結業通知，指疫情嚴重影響收入及運作，「安運旅遊有限公司管理層抱歉向各界正式宣佈：本公司於2021年4月23日全線結束營業」，並指為保障各方利益，公司將清盤。其官網及社交平台亦已停止運作。

香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡指，約200名旅客受影響，涉約400萬元旅費。旅議會暫未收到受影響旅客求助，持印花收據的旅客可向旅遊業賠償基金申請賠償。旅行社約30名員工已妥善遣散。

老闆指補助不足

安運旅遊姓梁老闆表示，政府早前推出保就業補助旅遊業界，惟疫情持續下，短期支持長遠不足以維持業務。梁指政府暫未進一步補助旅遊業，「睇唔到前景之下，惟有選擇結業，好無奈」。有熟客稱，以預付方式向安運替家人購買機票，每次在預付金額中扣數，現餘約3,000元，得知結業消息十分感慨。

1986年創辦的安運旅遊有限公司，由一班資深從業員組成，以「安運滿FUN遊」作為公司品牌，承辦旅行團及其他旅遊服務，包括代訂世界各地機票、酒店、郵輪假期、自由行套票及包團服務。

低成本旅遊情報網Flyday.hk創辦人Herman稱，安運屬於本地老牌旅行社，主打日韓東南亞等自由行套票，在網上旅行社未興起之前，已提供自由行套票服務，算是行內「始祖」之一。他指安運提供個性化服務為主，營辦馬爾代夫旅遊套票及郵輪假期有聲有色，「差唔多係指標咁滯」，旅客評價大多正面，對其結業感可惜。

旅遊界立法會議員姚思榮指安運業務一向不俗，曾與大型集團合作，無論其經驗、對旅遊業的貢獻皆明顯，「由細（公司）做到大（公司），曾經興盛一時，都幾無奈。」姚又指疫情下中大型旅行社面臨租金及人工壓力，困難更大。