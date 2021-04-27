民建聯今日改選領導層，李慧琼連任主席、全國僑聯盧文端連任監委會主席，現任立法會議員張國鈞、陳克勤及周浩鼎和新社聯陳勇連任副主席，不過同為現任議員、上屆為副秘書長的的鄭泳舜，以及上年接棒柯創盛出選的黎榮浩今年未有續任。李慧琼指，民建聯將「參與選舉、參與管治」定為該黨發展目標，期望在立會選舉爭取比現有13席更多的議席，具體立法會的參選部署則未有完整討論。

李慧琼發言時指，民建聯會與時並進，在新時代發揮角色，成為堅定的愛國者、做好一國兩制捍衞者、做服務市民實幹者、社會變革的推動者。她續指，民建聯未來有三樣工作，包括推動社會變革、更新民建聯宣言，也要將參與選舉、參與管治定為該黨發展目標，由以往地區網絡，並與社會不同界別建立聯繫。

被問到未來參選的安排，李期望在立會選舉爭取比現有13席更多的議席，具體立法會的參選部署則未有完整討論。今次領導層只委任了葉傲冬續任秘書長，其餘3人洪錦鉉、鄭泳舜及黎榮浩都未有續任，而鄭及黎都是盛傳民建聯新一屆立法會直選人選。李慧琼回應提問時指，在新政治形勢下新的領導層將會有不同角色和工作要求，故目前只委任一名副秘書長，至於其他崗位成熟時會再分享。

鄭泳舜在回應《蘋果》查詢時指，未來會繼續專注立法會及少數族裔工作。

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