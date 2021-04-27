兩個家庭涉嫌於2010年至2012年間清洗黑錢達18億港元，涉及10個銀行賬戶。涉案五人共被控13項洗黑錢罪，案件今於高等法院開審。控方開案陳詞指，其中一名被告被捕後承認，一名內地女子「容姨」要求她幫忙轉錢，每月報酬一萬元，但她對「容姨」的背景一無所知。庭上沒透露匯款的來源與目的。

五名被告依序為吳麗沙（30歲）、陳麗霜（59歲）、肖娜容（41歲）及肖友泉（30歲）及王良海（41歲），首被告與第二被告為母女；第三及第四被告為姊弟；而第三及第五被告為夫妻。

他們被控於2010年6月至2012年3月期間，透過貿易公司銀行賬戶及個人銀行賬戶處理黑錢，除港幣外另有英美澳加等貨幣。當中部份控罪與一名稱為「容姨」的女子串謀犯案。

控方開案陳詞透露，2012年警方拘捕首被告，懷疑她利用個人銀行賬戶及其名下的明豐貿易公司賬戶洗黑錢。同年，警方拘捕次被告、第三及第四被告，當中第三被告涉利用個人及其名下的萬益貿易公司洗黑錢。

警方於2016年拘捕第五被告，發現他利用妻子的銀行賬戶轉錢，涉款126萬港元及140萬美元。

僅首被告曾報稅

根據稅務局紀錄，首被告曾任時裝售貨員，並於2011年成立涉案明豐貿易公司，報稱從事服裝行業。次被告曾任酒樓傳菜員，但收入不足以報稅。第三、第四被告亦分別成立了一間貿易公司，報稱從事服裝或鞋業，但均已結業；第五被告則擁有過兩間公司。除了首被告任職售貨員時曾經報稅外，其他被告報稱的個人及公司收入均為零。

控方強調，法律規定不論個人或公司，擔任匯款代理人前必須向警方登記，如果單次交易達8,000元以上，便要登記匯款人身份。根據警方紀錄，涉案的10個銀行賬戶中，僅一個賬戶曾在短時間登記過成為匯款代理人。

控方將會傳召5名證人，當中法證會計師將講解涉案款項的匯款方式及對象， 脗合洗黑錢的特徵。審訊明續。

【案件編號：HCCC407/16、HCCC196/17】

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